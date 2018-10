Els grans empresaris catalans fugen dels perfils públics de Twitter

Els presidents i consellers delegats de les grans empreses catalanes no volen aparèixer a Twitter, almenys a través d’un perfil públic. Dins el top ten de les firmes que més van facturar al país, tan sols hi ha un únic directiu amb un compte obert a la xarxa dels 140 caràcters. És Luca de Meo, president de Seat, tot i que el seu perfil contrasta de ple amb la seva notorietat dins el món empresarial. El directiu va crear el seu compte l’abril del 2010, té 362 seguidors i ha publicat un sol tuit. De Meo, que a la seva biografia encara figura com a cap de màrqueting a Volkswagen, va escriure en italià: “Faig una prova”. Des de llavors, cap rastre d’activitat.

El perfil públic de Luca de Meo exemplifica a la perfecció l’aversió que tenen els directius de les empreses catalanes a exposar-se públicament a certes xarxes. De fet, ell ha sigut dels pocs que va fer l’intent d’acostar-se al públic a través d’aquest canal. Cap dels alts directius d’empreses com Grifols, CaixaBank o Naturgy, per mencionar-ne alguns, han fet el pas.

En l’àmbit espanyol, els executius també prefereixen tenir un perfil baix, tot i que hi ha algunes excepcions. Una d’aquestes és Ana Botín, presidenta del Banco Santander. En poc més de quatre anys ha piulat 267 vegades i té al voltant de 26.000 seguidors. Altres personalitats amb menys impacte a la xarxa són Antonio Huertas, president de Mapfre, o José Manuel Entrecanales, tots dos amb més de 6.500 seguidors.

L’escenari a la Península xoca frontalment amb l’ecosistema empresarial a l’altra banda de l’Atlàntic. Als Estats Units, els també anomenats businessmen generen molta més repercussió. Bill Gates, fundador de Microsoft, és l’home de negocis més seguit a Twitter, amb més de 46 milions de seguidors. Dins aquesta selecta llista s’hi troben altres noms com ara Elon Musk, Tim Cook o Warren Buffet.

“Als Estats Units, molts consellers delegats són autèntiques celebritats i la seva projecció pública va més enllà del seu càrrec”, assenyala Frederic Guerrero-Solé, doctor en comunicació pública de la Universitat Pompeu Fabra. Alhora, aquest expert apunta que els empresaris catalans veuen Twitter com “un lloc de conversa poc seriós i molt marcat per la política i les ideologies”.

El professor de comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya Lluís Pastor afegeix altres arguments. “Aquí no es vol tenir notorietat en l’opinió pública; als Estats Units, en canvi, els mateixos empresaris se senten amb l’obligació de tornar a la societat el que aquesta els ha donat”, diu. En aquest sentit, els diferents magnats creuen que, “compartint els seus coneixements”, ajudaran la resta “a tenir èxit”.

Twitter és tota una finestra amb els seus pros i els seus contres, però la conclusió de Guerrero-Solé és contundent. “Si fos director de comunicació d’una empresa, no aconsellaria que el meu cap s’obrís un compte de Twitter”, sentencia. “Al final estàs exposant més la imatge de la marca [...], i tenir un perfil ideològic molt marcat encara és més perjudicial”, afegeix.

Una de les empresàries que es podrien qualificar d’inusuals en aquest aspecte és Anna Gener, presidenta i consellera delegada de la immobiliària Savills Aguirre Newman. Amb més de 12.000 tuits i gairebé 14.500 seguidors, opina que Twitter és “una plataforma fantàstica i molt poderosa; a més, la gent està cansada dels missatges corporatius”. A banda, considera que no existeix cap mena d’incompatibilitat entre la interacció a la xarxa i la discreció en el terreny personal. “El problema apareix si pretens donar un perfil que no correspon a la realitat”, comenta, i conclou que “les xarxes socials no són per a tothom, però també obren un gran ventall de possibilitats”.

Actualment sembla que els grans directius de les empreses amb més història no tenen cap intenció de passar per l’ocell blau. La seva zona de confort és LinkedIn, el portal per excel·lència pels directius. Aquí Luca de Meo té més de 7.000 seguidors i parla més d’una vegada cada vuit anys.