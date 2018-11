Una empresa per a adolescents bat Uber com a ‘start-up’ més valuosa

Ningú no dubta que Uber, amb una valoració de 72.000 milions de dòlars, és una de les companyies amb més futur del planeta. Ja sigui perquè amb aquests diners es poden fer moltes coses o perquè el seu model de negoci -revolucionar el sector del transport privat- té un enorme futur. Ja és més sorprenent, potser, que una companyia xinesa anomenada Bytedance -de la qual la majoria no havíem sentit parlar fins avui- desbanqui Uber com l’unicorn tecnològic més valuós, amb una valoració de 75.000 milions. Especialment si tenim en compte que Bytedance es dedica a desenvolupar xarxes socials per a mòbils.

Què té Bytedance al darrere que generi tant interès? Fa cosa d’un mes va sortir d’una ronda de finançament amb 3.000 milions de dòlars d’inversió. L’operació va ser liderada, a més, pel potent grup tecnològic japonès SoftBank, un dels pilars de la inversió tecnològica a l’Àsia. Una primera resposta podria ser que és el creador de Toutiao, una plataforma que envia notícies en forma de text i vídeo al mòbil i aprèn dels nostres interessos i de la manera com les compartim amb els nostres contactes per perfilar les futures recomanacions. L’èxit des de la seva aparició el 2012 ha estat fulgurant, fins i tot en un país com la Xina, on la informació és una de les coses que es controlen més.

Una segona raó seria que és el propietari de TikTok, una aplicació mòbil en forma de xarxa social amb 800 milions d’adolescents xinesos compartint vídeos personals en els quals inclouen fragments musicals, cosa que de moment ni a Europa ni als Estats Units -per motius de drets d’autor de les peces sonores- es pot fer. Segurament és aquest enorme potencial en informació social el que ha cridat l’atenció dels grans inversors. Es tracta, potser, de l’única xarxa capaç de plantar cara a Facebook, tot i que això dependrà molt de la manera com sigui capaç d’expandir-se fora de la Xina, on té, per cert, un nom diferent: Douyin. De moment els plans d’expansió ja van implicar la tardor de 2017 la compra de Musical.ly, l’aplicació que originàriament permetia afegir música als vídeos compartits.

Tik Tok i Musical.ly ara són una única aplicació que es va seguir anomenant Tik Tok, cosa que va augmentar el seu rang d’usuaris. Actualment està disponible a tot Europa, Espanya inclosa, així com als Estats Units, però encara és una gran desconeguda fora del públic adolescent. No obstant això, cal no descartar el seu potencial èxit, sobretot després del desprestigi que està patint Instagram amb el cas dels milers de robots que omplen de likes les fotos dels principals influencers. En qualsevol moment Tik Tok podria posar-se de moda com un lloc més fresc i autèntic.

D’altra banda, val la pena destacar la figura de l’emprenedor que hi ha darrere de Bytedance. Zhang Yiming és un enginyer informàtic especialitzat en sistemes d’aprenentatge social de màquines ( machine learning ) que va iniciar la seva carrera amb Kuxun, una versió xinesa de TripAdvisor. Va tenir un èxit gairebé immediat entre l’emergent classe mitjana xinesa de la primera dècada del segle i, un cop va aconseguir prou valoració de mercat, la va vendre a l’esmentada TripAdvisor per una xifra no revelada.

Però segurament la xifra va ser prou voluminosa perquè Zhang Yiming -actualment el vint-i-cinquè home més ric de la Xina- pogués començar la seva nova aventura el 2012 amb Toutiao, l’aplicació de resums de premsa que aprèn de les notícies on cliques. Amb aquesta informació, l’algoritme de Toutiao aprèn a millorar els teus resums de premsa, de manera que miris més notícies i comparteixis més continguts. Toutiao va tenir un èxit social tan gran que el 2014, dos anys després de la seva aparició, Bytedance la va constituir com a xarxa social en la qual, a més de compartir les notícies, es poden crear continguts a partir dels comentaris, gravar-hi vídeos o tenir pàgines per escriure blogs, sempre des del mòbil.

De moment, Bytedance és la màxima atracció per als inversors tecnològics, que han desviat la mirada de Silicon Valley a Pequín, esperant el pròxim moviment de Zhang Yiming. Per no perdre pistonada, Uber vol recuperar el seu tron mitjançant una sortida a borsa amb la qual es diu que augmentaria la seva valoració fins als 120.000 milions de dòlars. De tota manera, a partir d’ara el que mourà expectació no serà veure si Uber aconsegueix una valoració tan gran o no, sinó comprovar si Bytedance, com deia el tòpic sobre internet ara fa quinze anys, ha vingut per quedar-se o bé només serà una moda passatgera més.