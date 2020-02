Emprenedors que es posen el barret d’inversors

Entre els sis socis que supervisen les inversions de Smart Tech Capital sumen més de 50 anys d’experiència emprenent i creant companyies digitals. Des de fa dos anys, executius del sector com Pere Vallès (Exoticca i Scytl), Patricio Hunt (Intelectium), Sergi Figueres (Worldcoo), Oriol Lobo (Ona Capital), Marcos Aubeso (Advira Capital) i Lluís Vidal (Exoticca) han passat de fer el paper d’emprenedors a posar diners també en els projectes d’altres. Aquest club d’inversió per a business angels té una desena de companyies i al llarg del 2020 haurà invertit més d’un milió d’euros en petites injeccions de fins a 100.000 euros per empresa. A la seva cartera hi caben start-ups de sectors tan diversos com Verse -pagaments entre particulars a través del mòbil-, Psious -realitat augmentada aplicada a les teràpies psicològiques- o Quality Clouds, un softwareper gestionar al núvol projectes d’enginyeria. Com passa també en els fons d’inversió, de moment només ha desaparegut una start-up del seu catàleg, el comparador de pisos turístics Appartum.

Per ara aquest club té 50 socis que es reuneixen per valorar les inversions que estudia i tira endavant l’equip gestor. “Acompanyem altres fons en les rondes”, explica Vidal. Aquest any els falta una operació per tancar i a partir d’ara començarà l’etapa de les desinversions. Amb el valor actual de les seves participades, calculen que si ara traguessin tots els diners invertits recuperarien 1,5 vegades la quantitat inicial aportada. “Volem generar un retorn, però també ser un punt de trobada per al sector i impulsar Barcelona. No tenim només un objectiu financer”, diu Vallès. De fet, hi ha emprenedors catalans coneguts que formen part del projecte, a títol individual, per estar al dia del que es fa a Barcelona.