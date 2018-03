Els dubtes a l’hora de triar producte ja són història

Una trentena d''influencers'i 50.000 usuaris únics. Aquestes són les xifres que ha assolit, en pocs mesos, Picker. La nova plataforma es presenta com una eina disruptiva en la qual els influencers, que tenen coneixements especialitzats sobre temes concrets, poden exposar les seves recomanacions sobre productes de tot tipus.

El mercat ofereix per a cada producte centenars d’opcions entre les quals triar. Aquest fet sovint força els compradors a fer una cerca exprés per internet o a preguntar als que tenen un cert coneixement sobre el producte en concret per poder decidir quina és la millor opció per satisfer les seves preferències. Arran d’aquesta realitat apareix la nova start-up, que arriba amb molta força i amb la voluntat de convertir-se en una eina de referència, de fàcil funcionament i a l’abast de tothom.

Un dels seus tres joves fundadors, Enric Gabarró, explica l’origen de l’empresa: “Després de moltes entrevistes vam detectar que a la gent li importa més una recomanació d’un conegut que quaranta valoracions a Amazon”.

L’equip de Picker convida persones seleccionades per recomanar productes a la plataforma. Els influencers interessats creen el seu perfil i hi afegeixen els productes que aconsellen. Un cop recomanat un producte en fan menció a les xarxes i generen més trànsit.

Les xifres parlen per elles mateixes. Més de 800 vendes fetes a través de la plataforma i més de 10.000 euros generats per als afiliats des de la seva posada en marxa a l’octubre. Aquests resultats s’han pogut aconseguir amb una inversió inicial zero en màrqueting, tot a través del reach orgànic (el total d’usuaris a qui arriba una compartició sense invertir en publicitat) dels recomanadors.

Quan algú entra i compra un producte es genera una comissió que es reparteix entre Picker i el recomanador, que s’endú entre el 5% i el 10% de la venda. Actualment la plataforma compta amb la presència d’una trentena d’ influencers que recomanen entre els 700 milions de productes de les botigues afiliades, però l’objectiu és assolir el miler de recomanadors al llarg del 2018.

Aquest nou projecte arriba de la mà de tres joves -Enric Gabarró, Daniel Ramos i Conan Moriarty- que, després d’una llarga experiència a l’estranger, han decidit apostar per la capital catalana. “Barcelona és el paradís de les start-ups, és casa nostra i, en certa manera, també teníem ganes de fer una aportació social”, diu l’Enric. Ell mateix ens indica que aquesta plataforma també respon a les necessitats que els influencers estaven buscant i que, al final, és una eina de recomanació per ajudar la teva comunitat.