Les discrepàncies entre accionistes aigualeixen la fusió de Bargalló

La relació accionarial entre Francesc Bargalló i els germans Pedro i Salvador Catà no va acabar mai d’anar bé. Tots tres eren productors d’oli de gamma mitjana-alta de quarta generació familiar. El primer controlava la marca Bargalló, mentre que els segons eren els accionistes de Basseda. El 2013 van decidir fusionar-se. Bargalló, que era el grup més gran, absorbia Basseda i, a canvi d’una ampliació de capital valorada en 600.000 euros, els dos germans assumien el 30% de la nova companyia. Tot bé fins aquí: dues companyies que s’uneixen amb l’objectiu de guanyar massa crítica i perspectives de futur. Era un pas més de l’obsessió per créixer de Bargalló que, tot aprofitant la crisi, ja havia anat integrant altres petits productors d’oli.

Però les relacions entre els dos accionistes no van trigar a tòrcer-se, fins al punt que els Catà, per diferències de criteri, van portar els comptes del 2016 als jutjats per bloquejar la seva aprovació en la junta d’accionistes celebrada l’any passat. Les diferències, però, ja s’han acabat. Bargalló, nascuda l’any 1850, ha decidit anar quatre anys enrere i tornar a començar. “Els Catà tenien suposadament una quota important en el segment de la restauració que ens semblava interessant. Ens havien d’aportar una facturació de 4,5 milions d’euros”, explica qui a hores d’ara ja és l’administrador únic d’Olis Bargalló. Assegura que aquesta perspectiva de vendes es va quedar en no res, perquè amb la política de preus en què es trobava la seva companyia no era possible col·locar els productes Basseda. Al final es van depurar els actius de la companyia absorbida i es van acomiadar els 15 treballadors que havia incorporat.

“Vam tenir un bloqueig en el nostre projecte de negoci que ens va paralitzar tres anys i, al final, vam acabar malament amb els Catà i els vam haver de fer fora”, explica Bargalló, que admet que la seva companyia va ser víctima d’auditories i de maniobres que no els deixaven avançar. Salvador Catà ho nega: “No podem permetre que se’ns deixi ara com els dolents de la pel·lícula: els seus comptes tenien problemes greus d’auditoria i vam començar a negociar la nostra sortida”.

L’auditor de Basseda Bargalló va fer notar unes irregularitats en els exercicis 2015 i 2016. En l’últim any certs actius comptabilitzats en el balanç estaven sobrevalorats en centenars de milers d’euros i s’afirmava que no s’havien provisionat 103.000 euros per una sèrie de clients que podrien rebre la consideració de morosos. La companyia va perdre en aquell exercici 333.069 euros, segons els últims comptes entregats en el Registre Mercantil.

Bargalló va comunicar aquesta setmana que l’aliança entre les dues famílies s’ha trencat. Ha recomprat les accions dels Catà per una quantitat que se situa a més o menys la meitat de l’aportació que van fer, i gira full al que denomina “tres anys de bloqueig”. La companyia està especialitzada en la producció i envàs d’un oli amb una presència important en restaurants d’alta gamma, que era el seu referent com a marca i el que li permetia augmentar el preu de mercat.

La nova estratègia passa pels supermercats, on han desembarcat aquest mateix any. De moment es pot veure en algunes cadenes de distribució, però el canvi de distribuïdors que s’ha dut a terme en els últims mesos persegueix una presència massiva, amb l’objectiu de fer que les vendes es disparin un 10% i buscar el camí de la rendibilitat. “Nosaltres ara volem créixer molt en el sector de la distribució tradicional i hem fet una reestructuració amb tots els distribuïdors a Catalunya, l’Aragó i les Balears”, que seran els seus mercats prioritaris, segons explica Francesc Bargalló.

Segons les dades dels comptes anuals, la facturació del grup no ha parat de baixar en els últims dos anys. Va ingressar 11,44 milions el 2014, 11,39 milions el 2015 i el 2016 les vendes es van reduir fins als 10,6 milions d’euros. Francesc Bargalló, membre de la quarta generació de la família, assegura que l’any passat van facturar uns 9,6 milions d’euros i que l’objectiu per al 2020 és tornar als 11,2 milions d’euros, per recuperar els nivells del 2014.

Al mercat, Olis Bargalló té ara un nou competidor: Olis Distribució Partners, la companyia que va crear Salvador Catà quan va deixar Bargalló.