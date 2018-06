El comerç electrònic omple d’internet els aparcaments

En ple segle XXI, els pàrquings subterranis encara són un oasi en un entorn cada vegada més interconnectat. Els GPS no funcionen, cau la música de Spotify i no es refresca l’Instagram de l’acompanyant. L’operador d’aparcaments Saba ha decidit posar la primera pedra per dotar de cobertura 3G els espais que opera per evitar aquests inconvenients.

La companyia va anunciar la setmana passada la signatura d’un acord amb la companyia de telecomunicacions Cellnex per donar cobertura a un total de 43 aparcaments d’arreu d’Espanya durant el 2018. Saba invertirà un milió d’euros en un projecte que ha posat el seu principal focus d’actuació a Barcelona. Fins a 31 aparcaments de la capital catalana disposaran de 3G abans que acabi l’any. A banda, Saba té la intenció d’implementar aquest projecte en dos centres de Girona, un a Mataró i un altre a Terrassa, mentre que la resta es reparteixen per tot el territori espanyol.

Per a José Antonio López, director de tecnologies i sistemes de Saba, aquest immobilisme al sector responia a un conformisme generalitzat. “El client ja havia acceptat que als aparcaments no hi hagués cobertura; és cert que de vegades es reben propostes, però és molt diferent a una reclamació”, comenta López. No obstant això, s’ha arribat a un punt on “han confluït diferents necessitats” i ara sí que “paga la pena justificar la inversió”, afegeix. La irrupció de serveis de car sharing o e-commerce, que necessiten cobertura de banda ampla per funcionar, ha sigut un factor determinant per fer aquest primer pas. De fet, Saba ja ha tancat acords amb empreses com ars Pudo -que té instal·lats punts de recollida de productes als aparcaments- o Avancar -que permet llogar cotxes i obrir-los a través de la seva aplicació mòbil-. “Abans els aparcaments es veien com un lloc on només es podia deixar el cotxe, mentre que el ventall de possibilitats ara és molt més ampli”, comenta López.

La voluntat de Saba és que aquest servei es converteixi en universal i que funcioni per a tots els operadors. Des de Saba defensen el seu canvi de model. “Hem passat de ser una empresa d’infraestructures a una empresa de serveis i d’atenció al client”, assenyalen. Una prova més de com les noves tecnologies canvien, fins i tot, els sectors més tradicionals.