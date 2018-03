Un càsting virtual per trobar company de pis des del mòbil

Ordenat, no fumador, esportista... La llista de Reis per trobar l’inquilí ideal per a un pis pot ser infinita. Tot i així, les pàgines de classificats on s’acostumen a publicar els anuncis d’habitacions no sempre permeten afinar tant a l’hora d’escollir el candidat més adequat per omplir una vacant de company de pis. Aquesta era una de les idees que van passar pel cap de Carlos Pierre quan treballava a la consultora PwC i buscava un company de pis per deixar Sant Cugat i anar a viure a Barcelona. Va ser aleshores quan va començar a pensar en Badi, una aplicació per facilitar el punt de trobada entre les habitacions buides i les persones que en busquen. “Les plataformes on entrava tenien molt marge de millora”, explica l’emprenedor, que és cosí d’un altre dels noms més repetits de l’univers start-up barceloní: el conseller delegat de Glovo, Oscar Pierre.

Aleshores ja havia topat amb una història al blog d’una noia nord-americana amb el seu mateix problema. Feia servir la pàgina de classificats Craigslist per trobar els seus futurs companys de pis, però només aconseguia rebre desenes de trucades de desconeguts al dia. La solució va ser pujar les fotos del pis al seu perfil de Tinder per poder xatejar directament amb ells i esbrinar amb quins podia encaixar millor. En pocs dies ja tenia nou company de pis.

Aquest model -amb matisos-és el que vol aplicar Badi, on els usuaris es poden crear un perfil amb els seus gustos i aficions per trobar el millor match. Si les dues parts hi estan interessades, s’obre una conversa perquè puguin acordar la visita al pis. La plataforma garanteix que els anuncis que hi ha publicats estan actius i elimina els que ja no responen a les sol·licituds dels usuaris. A més, Badi acaba d’incorporar l’opció de reservar habitacions pagant un dipòsit -en molts casos pot ser la primera mensualitat del lloguer- per evitar fraus. “Molta gent que fa servir l’aplicació és per canviar de ciutat i no vol sorpreses”, diu Pierre. D’aquesta manera, l’usuari pot fer la reserva i els diners queden retinguts fins a 48 hores després d’entrar al pis, perquè pugui certificar que l’habitació que li havien promès existeix.

Una altra de les funcions que preveu per a l’aplicació és un calendari per organitzar les visites i poder veure els contactes a Facebook o LinkedIn que es comparteix amb un candidat. De fet, la start-up, que ja té mig milió de descàrregues, està portant el negoci més enllà dels anuncis i vol abraçar cada cop més aspectes de l’experiència de compartir pis. Aquest és un aspecte clau perquè la companyia -que fins ara no cobra ni a anunciants ni a usuaris- comenci a facturar, però ja tenen plans per engegar la monetització. “Per exemple, oferir els contractes digitals per signar el lloguer o incorporar la gestió de les despeses comunes”, explica Pierre, el conseller delegat de Badi. Ara ja fan servir l’apli de manera activa 80.000 usuaris.

Encara que la monetització no s’hagi engegat del tot, la idea s’ha convertit en un objecte de desig dels fons de capital risc estrangers. Pierre i l’equip fundador van aconseguir una primera ronda entre amics i familiars de 30.000 euros a finals del 2015, i des d’aleshores el finançament no s’ha aturat. El gener de l’any següent el fons Mangrove Capital Partners -un dels primers inversors a Skype i Wix.com- va entrar al seu capital en una ronda de 300.000 euros, i cinc mesos després Badi en tancava una tercera de mig milió d’euros. De fet, la firma de Luxemburg va tornar a participar en una ampliació de capital de 3,5 milions d’euros durant el 2017. “Ho vam fer una mica al revés i ens vam saltar el pas dels fons espanyols”, raona Pierre. Tot i així, l’impuls definitiu és la inversió d’uns vuit milions d’euros amb què ha aterrat a l’empresa el fons amb seu a San Francisco Spark Capital.

Aquesta suma ha de servir, per exemple, perquè l’aplicació segueixi creixent més enllà d’Espanya. Badi està activa a Londres, París, Milà i Roma, però té l’ull posat en ciutats com Berlín o Amsterdam. En aquest sentit, Pierre apunta que el mercat llatinoamericà també té sentit per a la plataforma, que ja dona feina a 40 persones a les seves oficines de Barcelona i espera ampliar plantilla aquest any.