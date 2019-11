Com buscar un cangur per al gos a través d’internet

¿Necessites algú que tingui cura de la teva mascota mentre ets a la feina o de viatge? La plataforma nord-americana Rover es presenta al gran públic com “l’Airbnb dels gossos” i ofereix als propietaris la possibilitat de contractar els serveis de cura i allotjament dels seus animals a altres particulars, per un preu mínim que oscil·la entre els 8 i 12 euros al dia. La web, nascuda en un concurs de start-ups als Estats Units el 2011, està disponible a tot Espanya des d’aquest estiu i ha establert la seu estatal a Barcelona, on té 39 treballadors.

Rover incorpora diferents tipus de serveis per a la cura dels gossos, com passejades diàries, visites de cuidadors durant l’absència del propietari i l’acollida durant diversos dies. Els cuidadors que s’ofereixen per prestar els serveis, per la seva banda, sempre estan connectats amb veterinaris que proporciona la mateixa plataforma. Durant el servei, a més, els propietaris reben fotos i missatges sobre l’estat dels animals a través de l’aplicació mòbil.

L’empresa va arribar a Europa l’any passat i ha fixat a Barcelona la seva delegació espanyola

La plataforma, molt consolidada als EUA, va entrar al mercat europeu el juliol del 2018 amb el llançament dels seus serveis al Regne Unit. Des d’aleshores Rover ha optat per convertir-se també en un referent a la resta del Vell Continent, una fita que ha completat gràcies a l’adquisició de la seva principal competidora a Europa, DogBuddy, l’octubre del 2018. Segons Rossella Fasoli, directora de Rover a Espanya i Itàlia, després de consolidar-se als Estats Units “Europa era el principal objectiu d’expansió”, i la compra de DogBuddy “en va accelerar el procés”.

La fusió de les dues empreses es va completar a l’estiu i, des d’aleshores, Rover s’ha convertit en líder del sector amb més de 300.000 usuaris a tot el món. Segons dades de la companyia, disposa d’un finançament de fins a 310 milions de dòlars i una plantilla de 500 treballadors a tots els països on s’ha establert. En un any i mig la plataforma ha aconseguit entrar en vuit països europeus, comptant-hi Espanya, entre els quals hi ha Suècia, França, Alemanya i Holanda. L’objectiu següent és obrir el negoci als propietaris de gats, un projecte que desenvoluparà els pròxims mesos.