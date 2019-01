El bitcoin acaba l’any besant la lona (però lluny del KO)

La tardor del 2017 va ser calenta en molts sentits. Per exemple, en el món financer i especialment el dels mercats de les monedes digitals, representades sobretot per la més famosa de totes: el bitcoin. Aquesta moneda va registrar el seu màxim històric a finals de desembre del 2017, amb un valor que superava els 19.700 dòlars per unitat. Semblava que invertir en bitcoins era la millor jugada financera de cara al futur. De sobte, persones que un any enrere havien invertit una mica menys de 2.000 dòlars en la criptomoneda per pura curiositat, veien multiplicat el valor de la seva inversió gairebé per deu. Ja aleshores alguns analistes van començar a parlar de la insostenibilitat d’aquesta trajectòria alcista i, per tant, d’una bombolla a punt d’esclatar.

L’estiu del 2018 els fets semblava que els donaven la raó: el bitcoin havia perdut en set mesos el 70% del seu valor i arribava a un mínim al voltant dels 6.000 dòlars la unitat. L’esclat de la bombolla semblava que es confirmava i des de l’ Emprenem ens vam posar en contacte amb Tomàs Sallés, analista de la publicació especialitzada FXStreet.com, perquè ens donés el seu punt de vista. Sorprenentment, Sallés va relativitzar la baixada i la va emmarcar en una correcció normal a causa del fet que els valors de la tardor anterior eren massa alts. Sallés també va apostar perquè a finals d’any, és a dir aquests dies, el bitcoin tornaria a vorejar els 20.000 dòlars. Ara la realitat li ha estat esquiva i el bitcoin ha seguit caient fins als actuals 3.650 dòlars (al tancament d’aquest article), una caiguda del 80% en un any.

L’ Emprenem s’ha tornat a posar en contacte amb Sallés per comentar la seva predicció i l’expert no només reconeix que es va equivocar sinó que pronostica que a curt termini el bitcoin podria caure encara més, “fins a vorejar els 2.000 dòlars, cosa que vindria a ser besar la lona, en el llenguatge de la boxa”. No obstant, assegura que hi ha raons objectives que expliquen que no es complissin les seves prediccions sobre el bitcoin ni les de molts altres experts. Sallés esmenta en primer lloc les esperances dels inversors institucionals que els organismes reguladors dels Estats Units finalment donin permís per a la creació d’un fons cotitzat (ETF en l’argot financer). Si això passés, seria obligat un nou desenvolupament normatiu del mercat de les monedes digitals, cosa que faria legal l’entrada d’aquests inversors.

Segons Sallés, “hi ha prop de 100.000 milions de dòlars esperant a entrar al mercat de les monedes digitals, però no ho poden fer fins que no es desenvolupi una normativa sectorial”. La creació d’un ETF seria el tret de sortida per a les inversions, però les autoritats segueixen sense fiar-se d’un sector massa manipulable. “De fet, des que vam parlar al juliol s’han rebutjat nou iniciatives de crear un ETF”, comenta l’expert. Una altra raó que per a Sallés explicaria la caiguda és la pròpia naturalesa de la moneda: “A poc a poc anem veient com es comporta, perquè el seu recorregut amb prou feines arriba als deu anys; sabem que el bitcoin és extremament volàtil, per la qual cosa parlar de bombolles en el seu cas és una mica absurd”. Sallés replica que l’actual caiguda des del gener de l’any passat està en la mitjana del seu comportament i no és percentualment la més forta sinó la tercera, tot i que considera que encara s’ha de veure quin abast té.

Tampoc dona gaire importància a la notícia difosa per Bloomberg segons la qual els miners de dades -les persones que es dediquen a traçar el recorregut de cada unitat de bitcoin amb l’ordinador a canvi de rebre gratuïtament unitats de la moneda- estan abandonant la pràctica perquè és massa cara des del punt de vista energètic (gasta molta llum), tot i que sí que reconeix que el valor del bitcoin és inferior a la seva rendibilitat de producció.

Però Sallés creu que el bitcoin està lluny de ser una moneda morta -un boxador que ha quedat KO, utilitzant el símil anterior- i en canvi li augura, per a algun moment entre el 2019 i el 2020, una pujada fins a un valor de 100.000 dòlars la unitat. Basa aquesta tesi d’una banda en el fet que la gran banca financera (“Goldman Sachs, JP Morgan o City Group, per exemple”) està creant divisions especialitzades en criptomoneda, un fet que donaria més confiança als reguladors per crear fons cotitzats i permetre l’entrada del gran capital.

D’altra banda, la seva tesi sosté que, amb les previsions de mals temps per a l’economia mundial, cada vegada més experts consideren el bitcoin com el valor refugi, al costat de l’or i els diamants. “I, a diferència de l’or i els diamants, el bitcoin és molt més manejable, transportable, intercanviable i fraccionable”, rebla Sallés. Resumint: el bitcoin acaba l’any de genolls i contra les cordes, però els experts en la matèria tenen fe que s’aixecarà i acabarà guanyant el combat. Això si no és que aquest expert es torna a equivocar.