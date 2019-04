La batalla entre Spotify i Apple divideix en dos el món tecnològic

El 13 de març passat Spotify, plataforma d’origen suec dedicada a la reproducció de música en streaming, va acudir a la Comissió Europea per denunciar Apple. La base de la denúncia és que Apple cobra una taxa del 30% per cada compra que es faci per telèfon en la seva aplicació. Per exemple, si utilitzem l’aplicació de Spotify des d’un iPhone gratuïtament i volem aprofitar una promoció de tres mesos premium a un preu de 10 euros, Apple se’n quedarà tres.

El motiu és que per comprar i fer pagaments dins de les aplicacions des d’un iPhone cal utilitzar la passarel·la de pagament d’Apple, que cobra una comissió del 30% de l’import transferit. Ara bé, en el cas d’Uber o Deliveroo, Apple no cobra cap comissió quan les seves aplicacions s’utilitzen per pagar un lliurament o un servei de taxi, fet que Spotify considera un greuge comparatiu contra la seva aplicació motivat per competència deshonesta.

En aquest sentit, Spotify argumenta que Apple és jutge i part en el negoci de la música en streaming, ja que amb Apple Music és competència directa de Spotify però, alhora, és propietària de l’App Store, la botiga d’aplicacions de l’iPhone i l’iPad, que no només és un dels negocis més rendibles de la companyia sinó també l’única manera de poder descarregar-nos una aplicació als dispositius Apple.

La batalla oberta per la denúncia de Spotify promet tenir-nos entretinguts els pròxims anys, i segur que la denúncia prosperarà a la Comissió Europea, almenys perquè el cas s’investigui. Ara bé, de moment ha dividit el món de la tecnologia en dos bàndols: els pro Apple i els pro Spotify. Els analistes pro Apple al·leguen que Spotify no pot pretendre que una empresa inverteixi milions de dòlars en un desenvolupament -en referència a la passarel·la de pagaments- perquè uns tercers el rendibilitzin de franc.

També incideixen que hi ha una alternativa per no haver d’utilitzar aquesta passarel·la sense que això afecti la presència de l’aplicació de Spotify a l’App Store. Consisteix en portar l’usuari a una pàgina web des de la qual es pugui fer el pagament i donar d’alta el servei. De fet, aquesta és la solució que en el seu dia van prendre tant Netflix com Amazon, ja que a cap de les dues els resultava rendible la comissió del 30%.

Finalment, els experts defensors d’Apple assenyalen que Spotify té dos grans problemes que no sap solucionar. El primer és que, havent nascut com una aplicació per a ordinador, la majoria dels seus usuaris ara utilitzen el servei exclusivament al mòbil, de manera que fan totes les compres i gestions a través de l’aparell. El segon és que el marge de benefici del negoci de la música en streaming és molt ajustat perquè el gruix de la facturació va a parar al pagament de llicències a les discogràfiques i en queda poc per a les plataformes.

Una dada reveladora és que Spotify no va donar beneficis fins a l’últim trimestre del 2018, quan va guanyar només 84 milions de dòlars. Per tant, el pagament de la comissió a Apple li està impedint créixer, però no pot prescindir del sistema de compres a l’aplicació perquè la majoria dels seus clients no aniran a un ordinador per donar-se d’alta com a premium.

A l’altre bàndol, els pro Spotify asseguren que, més enllà de l’import de la comissió, Apple aprofita la seva posició de propietari de l’App Store per dificultar el creixement de Spotify per diverses vies, entre les quals destaquen que, en cas que Spotify decidís no utilitzar la passarel·la, no tindria manera d’indicar als seus usuaris que han d’anar a la pàgina web per aprofitar les ofertes temporals.

En aquest sentit, expliquen que el 2016 Apple va rebutjar una versió de l’aplicació en la qual s’indicava als usuaris que per aprofitar les ofertes havien d’anar a la web. La negativa es basava en l’argument que en les normes d’App Store s’especifica que no es poden anunciar alternatives a la seva passarel·la de pagament. A més, si no s’opta per la passarel·la, l’usuari que s’hagi inscrit a Spotify des de l’aplicació no podrà rebre correus amb ofertes.

Ara la pilota és a la teulada de la Comissió, a la qual ha acudit Spotify perquè és una empresa europea. No obstant això, a l’altre costat de l’Atlàntic la notícia de la denúncia també ha tingut repercussió, i no a favor d’Apple: la influent senadora demòcrata Elizabeth Warren, que sona com a candidata a la presidència dels EUA, ha explicat en diverses entrevistes que les grans empreses com Amazon, Apple, Facebook o Google tenen un gran dilema quan competeixen en un camp que elles mateixes han desenvolupat, perquè és molt fàcil que caiguin en la competència deslleial.

Per a Warren la solució en el cas d’Apple passa o bé per prescindir d’Apple Music o bé per deixar de ser propietària de l’App Store. Pel que sembla, hi ha núvols negres al cel de Cupertino, si ningú no hi posa remei.