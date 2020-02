Per fi, una aplicació que mesura quanta gent va a les manifestacions

“Amb els mòbils podem saber quanta gent hi ha als llocs”. Aquesta frase, tan òbvia avui en dia, permet que les operadores de telefonia ens puguin ubicar en tot moment. Però qui la diu és el treballador d’una petita start-up que també sap aprofitar aquestes dades per oferir serveis d’alt valor afegit.

Es tracta de Reach-U, una empresa estoniana que utilitza les dades que desprenen els aparells que portem a la butxaca per analitzar la mobilitat a les ciutats en hores punta, per exemple. Això facilita que els governs planifiquin millor el transport públic o les necessitats d’infraestructures. L’aplicació permet veure fàcilment, amb un mapa de calor, els fluxos de gent o vehicles. També permet, per exemple, tenir constància de quantes persones repeteixen els moviments i en quins dies. Per exemple: ¿per on venien i d’on procedien les persones que van anar al Camp Nou en els dos últims partits? I quantes van repetir? “Si hi ha massa poca gent, l’aplicació ni tan sols registra la seva presència perquè hi podria haver problemes amb la privacitat de les dades”, explica Ülari Teder, responsable de tecnologia de la companyia, nascuda el 1989, que factura uns 4 milions d’euros i que és rendible, tot i que no vol donar dades dels beneficis que té.

La tecnologia de Reach-U permet, a més, solucionar un problema històric: el recompte de persones que van a una manifestació. Igual com les persones deixen un rastre de dades quan són en una autopista i això permet saber si hi ha caravana, també deixen aquest rastre quan protesten al carrer.

L’únic obstacle és que Reach-U només pot comptar les persones que tenen cobertura, i a les manifestacions importants el més normal és que molta gent la perdi en algun moment. Amb tot, la companyia sí que podria comptar les persones fins a l’instant abans de perdre-la i a partir del moment que la recuperin, de manera que el recompte fàcilment seria molt més homologable a la realitat que les xifres que acostumen a donar els organitzadors... o la Guàrdia Urbana.