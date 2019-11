L’apli que et permet fer un seguiment de l’embaràs des de casa

Escoltar el batec del teu nadó des del sofà de casa. Amb aquesta proposta la start-up catalana Sana Meditech ha desenvolupat Baby Heart Beat, un dispositiu amb el qual pots sentir i gravar el cor del fetus durant l’embaràs. El producte també permet als futurs pares monitoritzar el creixement del nadó mitjançant una apli que recopila totes les dades al mòbil de l’embarassada.

Sana Meditech és una empresa nascuda a Barcelona el 2018 amb l’objectiu d’introduir l’internet de les coses -la tecnologia que permet la connectivitat entre dispositius- a la nostra vida quotidiana. La companyia ha estat creada per cinc empresaris que es van conèixer fent el doctorat a Catalunya i que han trobat a la capital catalana un bon lloc per iniciar el seu projecte en comú.

Naeimeh Behbood, impulsora de Sana Meditech, explica que l’empresa va sorgir al veure que “existien moltes eines de registre de la salut, però que calia acostar-les a la gent”.

Més enllà del servei per a les famílies, Baby Heart Beat és també una eina d’anàlisi per als metges. L’aplicació mòbil genera diversos informes gràcies a les anotacions i mesures de l’embarassada. Aquestes dades, a més, poden ser compartides amb altres persones de l’entorn, com familiars o metges de referència. L’apli, de fet, destina també bona part dels seus continguts a la informació clínica per tal que els metges puguin controlar el benestar del nadó.

Els usuaris poden compartir les dades del seu dispositiu tant amb els familiars com amb els metges

El producte Baby Heart Beat va sortir al mercat al setembre i actualment ja està disponible a la botiga online de la companyia i en algunes farmàcies de Barcelona i Castelldefels. El dispositiu té un cost de 96 euros, mentre que l’apli és gratuïta tant per a les versions d’Android com Apple.

En aquests dos mesos Sana Meditech ha venut fins a una vintena de dispositius i defensen la bona resposta que ha tingut el producte entre les famílies usuàries. “Volíem crear una experiència única per als pares i mares, i la gent ho està valorant”, afirma Behbood.

D’altra banda, el col·lectiu sanitari també veu amb bons ulls el projecte. Behbood, però, admet que s’han trobat amb certes reticències, ja que alguns metges alerten que “pot provocar estrès” per la sobremonitorització de l’embaràs. Tot i això, l’empresa manté que la majoria de les clíniques contactades valoren el projecte, ja que redueix el nombre de visites rutinàries i ensurts durant l’embaràs.

Pel que fa al futur de Sana Meditech, la companyia està participant des de fa uns mesos en un programa d’acceleració empresarial amb capital privat per fomentar el seu creixement per a l’any vinent. L’empresa catalana treballa també per desenvolupar un glucòmetre amb la tecnologia led que permetrà fer anàlisis menys invasives i oferir un seguiment personalitzat i pròxim als usuaris.