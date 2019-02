Els administradors de finques fan com el taxi i s’enemisten amb una aplicació

Quan el 2013 Pedro García va llançar SmartFincas no es pensava pas que la seva empresa provocaria una guerra oberta semblant a la que mantenen els taxistes contra Uber i Cabify, tot i que a l’escala més reduïda del sector dels administradors de finques. Després de dues dècades treballant d’això, García va decidir sacsejar el seu propi negoci amb una aplicació. SmartFincas és una plataforma amb la qual les comunitats de veïns poden autogestionar (en alguns casos sense pagar ni un euro) moltes de les tasques que fins ara feia un administrador de finques. La idea va generar rebuig entre aquests professionals i, assegura García, el van arribar a amenaçar amb demandes. “Van entendre que era una amenaça per al seu model de negoci i van començar a avisar alguns dels nostres proveïdors que deixarien de treballar amb ells si continuaven a la plataforma”, explica. Tot i tenir prop de 700 comunitats de veïns inscrites en un any i mig, aleshores la seva decisió va ser tancar la start-up. “No tenia prou ingressos per enfrontar-me als costos judicials”, lamenta García.

Ara, però, ho vol tornar a intentar. SmartFincas fa uns mesos que ha tornat al mercat amb una proposta molt semblant: una plataforma digital que facilita que les comunitats de veïns petites -entre 15 i 20 pisos- puguin fer molts dels tràmits relacionats amb l’immoble sense necessitat d’un administrador de finques convencional. “Són comunitats sense serveis complicats, com una piscina o un conserge, i a les quals no els surt a compte contractar un administrador tradicional”, diu García. En la versió més bàsica i gratuïta, SmartFincas permet que tots els veïns puguin veure els pagaments i els cobraments que es fan al compte bancari de la comunitat. Només el president té accés al compte, però la resta poden consultar que tot plegat es fa de manera transparent.

Tot i així, la plataforma inclou altres opcions que són de pagament. Per exemple, assessorament legal per solucionar problemes amb morosos, o que un administrador es desplaci a la reunió de veïns (un servei que pot costar entre 100 o 150 euros en funció de la durada i l’horari). García avisa que molts propietaris joves no veuen el sentit de les trobades presencials i està buscant la manera de fer-les virtualment. L’aplicació també disposa d’un xat que agrupa per temes les converses entre els veïns.

Però què fa l’administrador virtual de SmartFincas quan s’espatlla alguna cosa a l’edifici? La resposta és oferir-te una llista de contactes de proveïdors. “El més normal és que quan ho contractes tu el veí pugui sospitar de si t’emportes una comissió per treballar amb determinades empreses. Nosaltres li donem el control perquè truqui a qui vulgui”, explica.

El retorn de la plataforma, a diferència de l’enfrontament entre el taxi i Uber i Cabify, ha sigut més pacífic que en la primera incursió. De fet, García assegura que està en converses amb alguns grans administradors de finques a Barcelona, Sant Cugat o Sant Just Desvern per arribar a acords perquè ells mateixos facin servir l’aplicació. “Els més moderns ho veuen com un aliat per treure rendiment de comunitats petites que no els generen gaires ingressos, perquè ells cobren per veí”, assegura l’emprenedor. Actualment en el projecte hi treballen quatre socis, però tenen previst ampliar la plantilla, començant per un director comercial. Per al rellançament, la start-up ha passat per la incubadora de negocis digitals de l’emprenedor Carlos Blanco, Conector.

Per finançar SmartFincas, García assegura que està a punt de tancar una primera ronda de 75.000 euros amb inversors privats. Si tot va bé, vol captar mig milió d’euros més aquest estiu i instal·lar-se en un centenar de comunitats de veïns durant els primers sis mesos de recorregut. Tot plegat, confiant que no revifi un conflicte com el del taxi en aquest sector.