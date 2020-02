La Xina respon al coronavirus amb aplis per esquivar els infectats

Diuen dels emprenedors que la clau no és tenir bones idees sinó trobar la manera de dur-les a terme. Però aquest és un dels casos en què el que predomina és haver tingut una idea de negoci que difícilment se li acudiria a tothom: plataformes que identifiquin en un mapa llocs on hi ha casos confirmats de coronavirus. La intenció és que els ciutadans xinesos puguin esquivar barris on el risc de contagi hagi crescut, una mena de pedaç mentre la comunitat científica troba la solució definitiva.

QuantUrban és una d’aquestes empreses, una start-up dedicada a la recopilació i anàlisi de dades per desenvolupar eines que aportin valor a la ciutat. És amb aquesta premissa que ha llançat una aplicació que identifica barris de fins a onze ciutats de la província de Guangdong (una de les deu regions més riques de la Xina en termes de PIB per càpita) on hi ha casos confirmats del virus. WeChat ha creat l’altra. L’empresa d’aquest servei de missatgeria de text ha creat una eina que ha anomenat Yikuang i que funciona a les ciutats de Shenzhen i Guangzhou, totes dues a la mateixa regió de Guangdong. La idea, també en aquest cas, és informar els usuaris de la distància que els separa de zones on hi ha persones infectades.

“L’apli dona confort psicològic”, diu una usuària. “Pots evitar una àrea que ja hagi estat afectada”

Quan va néixer ho indicava amb calaveres, però això era massa fort per als usuaris, que es van queixar a les xarxes socials argumentant que la imatge només feia que alimentar l’alarmisme. I els desenvolupadors de l’apli finalment van canviar la icona per signes d’exclamació.

“Volíem anotar la informació en un mapa perquè el públic pogués veure com estan distribuïts els llocs afectats per l’epidèmia de manera intuïtiva i, de passada, recordar a tothom que prengui les mesures de protecció adequades”, ha explicat Yuan Xiaohui, conseller delegat de QuantUrban, a Reuters.

Totes dues plataformes es basen en dades oficials, però estan obertes a permetre que els mateixos usuaris les vagin actualitzant. Shenzhen, la més afectada per l’epidèmia de les grans ciutats del gegant asiàtic, “podria tenir un brot important els pròxims dies, i les dades del govern es publiquen massa lentament”, apunta una empresària de la zona al mitjà. “Aquest mapa aporta confort psicològic: no pots garantir que no hi haurà casos nous, però pots esquivar un àrea que ja n’hagi tingut”, afegeix. També creu en la nova proposta emprenedora Steven Liu, estudiant de finances de la zona. “Si sé que hi ha persones malaltes a prop, puc pensar en una precaució extra”, defensa.