El Wallapop dels bitllets d’AVE tindrà una apli com la de Renfe

Alguns s'hi han referit com “el tren per als rics” perquè, sobretot en trajectes clau com Barcelona-Madrid, l’alta velocitat ha omplert els vagons de passatgers de classe business. Però ni tan sols aquesta idiosincràsia ha evitat que el negoci de l’AVE a Espanya hagi vist néixer paral·lelament un mercat de segona mà de bitllets. La revenda de bitllets o entrades -per exemple, de partits de futbol- és una pràctica vella i arrelada, però internet, i la confiança creixent per fer-hi transaccions, ha obert un camp de possibilitats que Francisco Fernández va copsar ràpidament.

Fernández és el fundador de Truecalia, una plataforma nascuda el 2011 que va desenvolupar després de veure que a França -bressol del que ara es coneix com a economia col·laborativa- la idea ja funcionava. Primer només estava destinada a la revenda de bitllets d’AVE. Amb el temps, però, hi ha inclòs també bitllets d’avió i d’autobús. “L’avió és el gran desconegut. La gent es pensa que el nom dels bitllets no es pot canviar, però en la majoria dels casos és possible fer-ho per un preu baix”, diu Fernández.

La pàgina web de Truecalia mostra una mena de panell d’anuncis amb diferents bitllets per comprar en funció del mitjà de transport, els dies, l’origen i la destinació. Aleshores, l’usuari ha de seleccionar el bitllet que li interessa i posar-se en contacte amb el particular que l’ha anunciat per comprar-lo, com passa amb Wallapop. Es pot fer a través de l’aplicació de missatgeria de la mateixa pàgina, però el més habitual és acabar-ho de tancar per correu electrònic, telèfon o WhatsApp.

Aquí entra en joc la confiança dels venedors i compradors, perquè ells acorden la transferència econòmica i la manera de fer-se arribar el bitllet. Això sí, Truecalia mira de posar-hi totes les garanties: “Verifiquem tots els correus i telèfons dels usuaris”, explica Francisco Fernández.

Com un taulell d’anuncis. Fins ara Truecalia era una mena de taulell d’anuncis digital per a la compravenda de bitllets d’AVE, perquè, a més, el mateix sistema està pensat per garantir que no es pugui especular amb els bitllets posant-los un preu més elevat que l’original de compra. “Si detectem que algú especula, el bloquegem automàticament i sense manies”, sentencia el seu fundador. Però darrere d’aquest projecte hi ha un negoci en desenvolupament i, com tot negoci, ha de fer diners.

Truecalia funciona perquè hi ha un equip de set persones que hi treballen, i també perquè un inversor -que Francisco Fernández no vol revelar- assumeix el cost del creixement de la companyia. L’objectiu és monetitzar -com diuen les start-ups -, i per això de mica en mica s’hi van incorporant vies de pagament. Hi ha opcions per destacar el bitllet que es vol vendre entre els altres anuncis o per saber exactament quines persones estan buscant un bitllet com el que poses a la venda pagant la quantitat fixa d’un euro. També hi ha el servei premium, que garanteix la venda del bitllet gestionada per l’equip de Truecalia.

Però aquesta empresa d’economia col·laborativa vol fer un pas més enllà. Des de fa unes setmanes ha incorporat la plataforma Truecalia Pay, que permet comprar i pagar directament el bitllet saltant-se la part de negociar (i confiar) directament amb l’altre particular. De moment funciona a la pàgina web i aviat a l’aplicació del mòbil. A canvi de tres euros que paga el comprador, Truecalia garanteix que els diners queden bloquejats al seu compte fins al cap de 24 hores d’haver-se fet el viatge, moment en què s’alliberen automàticament si no hi ha hagut cap queixa per part del comprador.

La clau, segons el seu fundador, és carregar quantitats petites en comptes de comissions: “La gent està disposada a pagar un o tres euros perquè li continua sortint a compte, i nosaltres no traïm l’esperit de Truecalia”. Aquesta web ha anat creixent els últims sis anys sense publicitat: “Ha sigut el boca-orella, i s’ha creat una comunitat molt consolidada que no para de créixer”, explica el seu fundador, que assegura que en els últims dos anys han passat de 70.000 usuaris a 150.000.