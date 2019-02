Volkswagen surt a l’assalt del mercat elèctric des del cotxe

L’electrificació de la mobilitat és el gran repte dels fabricants de cotxes per als pròxims anys. El consorci alemany Volkswagen, el gran protagonista de l’escàndol de les emissions més contaminants del permès, amb el famós Dieselgate, sembla que ha fet un gir total d’estratègia. I del canvi que s’acosta en el mercat en vol treure profit no només fabricant cotxes elèctrics sinó també dotant-los de l’energia perquè funcionin. Fins ara els fabricants posaven els cotxes, i les petrolieres, la benzina o el gasoil per fer-los funcionar. Ara Volkswagen vol fer els automòbils i també vendre l’electricitat perquè funcionin. I, si pot ser, no només vendre l’energia per al cotxe sinó també per a la casa dels compradors.

El constructor de cotxes alemany, doncs, vol participar en la batalla de les electrolineres, els punts de recàrrega per a cotxes elèctrics, a la qual ja s’han sumat alguns operadors tradicionals de gasolina. A Espanya, l’últim any, Cepsa, i sobretot Repsol, han entrat en la batalla per subministrar electricitat al cotxe elèctric. Repsol ho ha fet no només posant punts de recàrrega a les seves gasolineres, sinó també convertint-se en un operador elèctric, per exemple comprant actius de l’elèctrica Viesgo per 733 milions d’euros.

Volkswagen vol seguir el mateix camí i ha creat una filial, Elli Group, per a la venda d’electricitat renovable. La companyia ha començat a operar a Alemanya, però fonts internes han indicat que podria desembarcar a Espanya a mitjà termini, tenint en compte que l’espanyol és un mercat prou important per al grup d’automoció, que, a més, té a l’estat espanyol la filial Seat i una fàbrica de Volkswagen a Landaben (Navarra).

De moment, a Alemanya Elli ha tret el seu primer producte, Volkswagen Naturstrom, energia 100% renovable per a famílies i petites empreses. “L’objectiu d’Elli és aconseguir la interconnexió digital de l’energia i la mobilitat”, indica la nova filial del consorci d’origen automobilístic de Wolfsburg.

El director executiu d’Elli, Thorsten Nicklass, explica que amb el primer producte llançat al mercat es vol posar a l’abast del consumidor energia sostenible per a les cases, però també per als vehicles. “Estem inaugurant una àrea de negocis totalment nova per al grup”, indica Karsten Miede, gerent del projecte per a Volkswagen Naturstrom, que assegura que “en l’innovador món de la mobilitat, els temes de l’energia i l’automòbil estaran cada cop més vinculats i la nostra intenció és aprofitar l’oportunitat”.

Volkswagen, com a grup, no havia apostat pel vehicle elèctric, però ara ha canviat de criteri i té com a objectiu que l’any 2030 tots els seus models tinguin una versió elèctrica. I, coincidint amb el llançament al mercat del primer vehicle basat en la nova plataforma modular elèctrica (MEB), la gamma ID que arribarà al mercat el 2020, Elli crearà una cartera de solucions de càrrega intel·ligents, que aniran des del hardware fins a la facturació i els serveis digitals addicionals, passant per paquets d’assessoria complets. És a dir, punts i estacions de càrrega, sistemes informàtics per a l’administració d’energia i fins i tot targetes perquè els clients puguin recarregar la bateria pel camí. Una aposta que podria arribar aviat al mercat espanyol per fer la competència als operadors tradicionals.