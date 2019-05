Viure al marge d’internet i seguir venent és possible

“És un moment crític, que fa trontollar gegants”, reflexiona Núria Beltran, directora de l’escola de comerç Escodi, sobre l’aproximació del comerç tradicional a la venda online. La dicotomia: apostar a fons per l’ e-commerce o mantenir la venda física és un dubte que neguiteja els comerciants. Què s’ha de fer?

Segons Beltran, “funciona bé qui sap tenir una visió global dels estils de vida dels consumidors”. Els hàbits han canviat ràpidament els últims anys, i la rapidesa i el preu tenen una importància cabdal a l’hora de vendre. Ara bé, “sempre hi ha públic que ho vol tot ara, però també n’hi ha que ho vol diferent”, explica, per la qual cosa les botigues més petites tenen marge per créixer fora de la web. “Hi ha espai per a tot, perquè som animals físics”, afegeix.

Els comerciants coincideixen que un dels problemes de la venda online és la gestió dels estocs, és a dir, tenir sempre prou productes per enviar als clients. “No puc competir en estocs amb els fabricants i no puc fer enviaments gratis, és una guerra en què estic competint amb les marques que venc a les meves botigues”, diu David Milla, copropietari d’Experiencia Bebé, una cadena de botigues de productes per a nadons.

Analua és una empresa de moda amb seu a Mataró. Tot i que inicialment la seva aposta va ser per operar al marge d’internet, l’empresa ha decidit fer marxa enrere i tornar a la venda online. Ara bé, la col·lecció que posaran a la venda a la plataforma web no serà la mateixa que a les botigues multimarca “per no perjudicar-les”, explica Evelyn Fernández, portaveu de l’empresa.

Les marques acaben venent a les seves plataformes, la qual cosa perjudica el comerç multimarca

“En moda, el que esta passant és que el client s’emprova una peça a la botiga i després va a la web de la marca o a plataformes a comprar-la, i això està destrossant el retail multimarca”, diu Fernández. Aquesta tendència, en realitat, passa en tots els sectors del comerç.

A diferència d’Analua, Experiencia Bebé no ven a internet ni pensa fer-ho. “No és una qüestió espiritual”, explica Milla, que es pregunta què hi guanya “fent publicitat a les marques perquè després et facin el salt” venent directament a través de les seves plataformes. Per això a les seves botigues ofereix serveis d’assistència als clients i perquè els pares puguin provar els productes que compren per als seus fills, amb l’objectiu de millorar l’experiència de compra.

Milla creu que els costos de vendre online són més alts que no sembla, i si funciona és perquè els grans operadors fan dúmping financer. “Si un dissenyador de webs fa una feina i se li paga un sou inferior al seu valor, no s’està operant a preus de mercat”, protesta.

Núria Raja, propietària de Raima, ha optat per renovar i ampliar la seva botiga al Barri Gòtic de Barcelona, i assegura que s’ha convertit en la papereria més gran d’Europa, però manté la presència online. Això sí, té clar que la web ha de ser “un complement”: “No som una botiga online, som una botiga física”, diu Toni Esplugas, responsable de màrqueting. Però la web els serveix per a dues coses: per vendre a turistes que entren a la botiga però que no volen comprar en aquell moment i per transmetre els valors de la marca. Tot i així, “l’experiència de compra s’ha de viure”, i per això cal “apostar” per la venda presencial. A la botiga s’hi poden trobar els 32.000 articles de Raima, mentre que a la web n’hi ha molts menys. “Seria impossible de mantenir”, afegeix Raja.