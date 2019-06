Vileda, la marca més coneguda del gegant que fa peces del teu cotxe

Fredenberg és una de les empreses familiars més grans del món. D’origen alemany, té la seva seu espanyola a Parets del Vallès. La companyia és coneguda, sobretot, perquè és el fabricant de les baietes Vileda. Però no és el seu principal negoci. De fet, una gran part dels seus productes els portem als nostres cotxes, perquè un 40% del seu negoci espanyol és en la indústria de l’automoció. Des de les teles interiors i tapisseries del cotxe fins als maneguets, passant pels sistemes antivibració o la unió entre el sistema d’amortidors i el xassís.

La innovació forma part de la companyia des dels seus inicis. El naixement de Vileda n’és una prova. L’empresa va néixer fa 170 anys dedicada a la pell, una part de la qual s’utilitzava per fer camusses. Però els materials tèxtils van substituir aquestes camusses. Freudenberg, que fabrica teles sense teixir, va veure-hi una oportunitat i va fer unes baietes absorbents amb aquestes teles. És el naixement de Vileda, una marca que deu el nom als orígens dels adobats de pell: wie leder, que vol dir com la pell en alemany, dona origen a Vileda.

Però la innovació no va acabar en el material. Posar un pal a la baieta per fregar va ser una nova innovació, que va donar origen a la baieta amb pal. Una innovació, però, que no val per a tot el món. Vileda té unes vendes importants a Espanya, Portugal i una part d’Itàlia, però no en altres mercats.

“No es neteja igual a tot arreu”, explica Jaume Cané, el màxim responsable de Freudenberg a Espanya. En països molt càlids, com els del Magrib, la neteja es fa amb aigua a dojo. Als països del nord d’Europa, on les moquetes i fustes són els terres habituals, es neteja amb l’aspiradora o la mopa. Per tant, el pal de fregar té limitat el seu creixement a determinats països, com Espanya.

Tot i això, Vileda ha creat una divisió professional per fer productes de neteja destinats a grans equipaments com escoles o hospitals. En aquests llocs, per les necessitats de neteja que hi ha i el tipus de terra que tenen, els productes de la marca poden ser vàlids per a tot el món. Però realment els productes Vileda només són un 17% de les vendes de Freudenberg a Espanya. La companyia té molts altres camps d’actuació que no arriben directament al consumidor. Les branques de l’empresa amb més vendes són la d’automoció, que aporta al voltant del 40%, i la química, amb un 16%. La resta correspon a les teles sense teixir, una altra de les innovacions de gran èxit de la companyia.

Molts productes hi són, però no els veiem o no n’identifiquem la marca. Des del recobriment que porten moltes llaminadures per ser més brillants, fins a lubricants de molta maquinària industrial, passant per elements que fan que l’iPhone vibri quan rep una trucada.

Això sí, com a empresa familiar els amos poden fixar límits al negoci, i un d’ells és no fabricar cap producte destinat a la indústria militar.

L’empresa ha sobreviscut bé a la crisi. L’any passat va tancar a Espanya amb unes vendes de 308 milions d’euros i un benefici operatiu de 24 milions. El 2019 manté la línia del creixement, però s’han activat algunes alertes. “Estem vigilants en el tema de l’automoció”, diu Cané, que reconeix que la indústria de les quatre rodes està passant per uns moments de dubtes i viu, a més, la incertesa d’un futur que vindrà marcat pels “nous models de mobilitat”.

A nivell global, les vendes de la companyia, que té 1.068 treballadors a Espanya i quasi 50.000 a tot el món, van créixer un 4,3%, fins als 9.455 milions d’euros, i el benefici operatiu va créixer quasi un 10%, superant els 910 milions. Mantenir aquest creixement només es pot fer innovant, diu Jaume Cané.

L’empresa va dedicar l’any passat 444 milions d’euros a la innovació (un 4,7% del volum de vendes mundials). Per mesurar els resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) la companyia es fixa en els nous productes introduïts en el mercat els últims quatre anys i la seva aportació al volum de vendes. L’any 2018 un 33,6% de les vendes de la companyia les van generar productes amb menys de quatre anys de vida, mentre que l’any 2017 era el 33%.