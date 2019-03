Tria què vols que diguin els teus texans

L’any 1994 Levi’s va revolucionar el món de la moda traient al mercat uns texans personalitzats. Resumint: es prenien les mides de les clientes i dues setmanes més tard, pagant entre 10 i 15 dòlars més del que valien els pantalons, la companyia els enviava a casa de la compradora fets a mida. La iniciativa va aconseguir que el percentatge de clients que tornaven a comprar la marca, que normalment es movia entre un 10% i un 12%, tres anys després arribés a un 25% entre les compradores que optaven per la línia de texans personalitzats, la Levi’s personal pair, i, a més, hi hagués menys devolucions de les que s’esperava l’empresa.

Just 25 anys després, aquesta setmana Inditex ha decidit llançar al mercat la seva particular col·lecció de roba personalitzada. Ho fa amb la seva marca insígnia, Zara, però amb característiques molt diferents de les de Levi’s i, aparentment, corrent menys riscos que l’emblemàtica companyia nord-americana. Els clients podran personalitzar la roba texana amb brodats. De moment només ho podran fer amb 17 articles de la col·lecció Trafaluc, entre els quals hi ha pantalons llargs i curts, caçadores i faldilles, també de diferents mides, i de colors blanc, texà o negre. Els preus oscil·len entre 19,95 i 39,95 euros.

La primera col·lecció de peces personalitzades només està disponible des de dimecres a la pàgina web de Zara en quatre països -Espanya, Regne Unit, Holanda i Itàlia- i en tres botigues físiques a tot al món. Una és la de la plaça Catalunya de Barcelona, i les altres dues són a Amsterdam i a Milà. Als locals físics el client es pot endur el producte customitzat al moment, mentre que per a qui el compri a través de la pàgina web el termini de lliurament serà l’habitual de qualsevol altre producte.

Personalitzar la peça és molt senzill. El comprador pot escollir on vol fer el brodat, el tipus de lletra i el color del fil. Per exemple, en el cas de comprar un texà curt per Zara online, el client pot triar entre tres opcions a l’hora de posar el missatge: a la part de la cintura (al lloc del cinturó), just a sobre de la butxaca del darrere o també a la part superior de la butxaca del davant. Pel que fa al color, pot escollir entre vermell, gris, carbassa, violeta, negre i groc. També pot triar si vol la lletra en majúscula o minúscula.

En els texans no s’hi podran posar paraules com ‘Hitler’ o ‘nazi’, alguns insults o noms d’altres marques

Fetes totes les tries, només ha d’escriure la paraula o paraules que vol que li brodin. Ara bé, ha de complir unes normes. No pot tenir més d’onze caràcters, i en el cas dels shorts encara ha de ser més curta si es posa, per exemple, a la part de la cintura. A més, la companyia ha elaborat una llista d’un miler de paraules que estan prohibides perquè són paraulotes, expressions ofensives o el nom d’altres marques. Si s’intenta brodar el nom de Hitler o nazi automàticament surt un missatge que avisa que el text introduït no està disponible i que s’intenti amb una altra opció. En el cas de les paraulotes, però, admet imbècil però no idiota.

A més de les paraules prohibides, la pàgina web també recorda al client abans de comprar una peça customitzada que la responsabilitat sobre el contingut dels textos és “exclusivament seva”, que han de respondre “a criteris legals i de respecte” i “que no incompleixin la propietat de tercers”. A més, deixa clar que la companyia queda exempta de qualsevol obligació de “verificar i monitoritzar els textos”. En aquest sentit, per exemple, si s’intenta brodar la marca de la gran competidora, Mango, o d’una gran companyia de roba esportiva com Nike, no ho permet.

La personalització de les peces és gratuïta però, òbviament, no es pot tornar ni canviar. La companyia gallega no ha volgut avançar quin període de prova s’han posat per valorar si la iniciativa té una bona acolllida. Si té èxit, no descarta ampliar-la a més peces i obrir nous mercats, tant online com en botigues físiques. També estudiaria si implanta aquest sistema en altres marques del grup Inditex.

Tanmateix, aquesta no és l’única aposta que ha fet l’empresa espanyola de moda els últims dies. Els usuaris d’Instagram podran comprar la roba de Zara sense ni sortir de l’aplicació gràcies a l’acord a què han arribat les dues parts. El grup d’Amancio Ortega no és l’únic que s’ha sumat a aquesta iniciativa. En total hi ha una vintena de marques de roba, entre les quals destaquen H&M, Burberry, Adidas, Uniqlo -una mena d’Inditex a la japonesa que ja té dues botigues a Barcelona- o la mateixa Nike. De moment, però, aquest nou servei, que Instagram ha batejat amb el nom de checkout, només està disponible als Estats Units i en fase de proves.

Al final serà el temps qui acabarà dient si la nova col·lecció de texans personalitzada de Zara triomfa, com acostuma a passar amb la majoria d’iniciatives impulsades per Amancio Ortega, o bé si d’aquí uns anys acabarà convertint-se en un epic fail.