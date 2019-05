Sortir de l’aparcament pagant amb la matrícula

El primer pas va ser el pagament amb Via T. Ara Saba vol fer un salt tecnològic amb la lectura de matrícules. Entrar i sortir de l’aparcament sense parar ni fer cues serà més fàcil, però al darrere hi ha un important desplegament tecnològic que l’empresa ha desenvolupat al laboratori que té a la seva seu de la Zona Franca. El sistema de lectura de matrícules entrarà en funcionament aquest mateix any, segons el conseller delegat de la companyia, Josep Martínez Vila.

El primer pas ja s’implanta. Se’n diu sortida dinàmica, i aquest any funcionarà en 80 aparcaments d’Espanya, Itàlia i Portugal. Els aparcaments ja fa temps que tenen càmeres de lectura de matrícula per seguretat. La millora tecnològica en definició i intel·ligència artificial permet reconèixer les matrícules. Per tant, en el moment de pagar al caixer només cal lligar la matrícula al tiquet. Quan s’enfila la sortida, ja no cal mostrar el codi QR del tiquet al lector, perquè el reconeixement de matrícula aixeca la barrera.

És el pas inicial per anar encara més enllà en digitalització: relacionant la matrícula amb una targeta de crèdit i amb l’apli de Saba, es podrà entrar i sortir de l’aparcament sense haver de passar pel caixer.

Amb aquest sistema la companyia tindrà la possibilitat de conèixer millor els seus clients, i a través de l’apli podrà promoure nous programes de fidelització i personalitzar els productes que pot oferir als seus clients.

Saba va invertir 250 milions d’euros el 2018. Una gran part, 232 milions, van anar a l’expansió, per exemple la compra d’aparcaments d’Indigo. Però la resta va servir bàsicament per a la millora, modernització i digitalització dels aparcaments. Per exemple, si la mobilitat del futur passa per les aplis, la companyia ha entès que els aparcaments (la majoria subterranis) han de tenir cobertura de mòbil, cosa que abans no passava. Així, l’empresa ha desplegat mig miler d’antenes. Fins a 43 aparcaments de Saba i Bamsa (companyia mixta de Saba amb l’Ajuntament de Barcelona) a Espanya i Portugal disposaran de tecnologia 3G aquest any, però ja s’està preparant el desplegament de la banda 5G en 43 aparcaments, 31 dels quals a Barcelona.

L’aposta per la digitalització també arriba al negoci. El 2018 la companyia va registrar 19.000 transaccions a través de la seva web, un 58% més, amb un augment del 49% dels ingressos, i l’ e-commerce ja s’ha convertit en el primer canal de venda de productes del grup a Espanya.