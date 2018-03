Satèl·lits en òrbita per portar internet a pobles remots

La companyia aeroespacial Space X, encapçalada per l’hiperactiu Elon Musk, va realitzar amb èxit el llançament del satèl·lit 30 W-6 a principis de mes. Ho va fer des de Cap Canaveral, però l’esdeveniment és clau per digitalitzar indrets tan llunyans com el Berguedà i les illes Canàries.

El propòsit de l’operació: reduir la fractura digital i estendre els serveis de banda ampla mitjançant aquest satèl·lit, oferint velocitats de fins a 30 Mbps. Rere l’operació hi ha una empresa catalana, Eurona. L’operadora de telecomunicacions ha firmat un acord amb Hispasat per fer arribar internet per satèl·lit a les cases desconnectades d’Espanya, Llatinoamèrica i el nord de l’Àfrica. Fernando Ojeda, el seu conseller delegat, té clar que “internet s’ha convertit en un bé de primera necessitat, capaç de proporcionar una alternativa real de vida i de negoci als municipis que ara com ara no tenen una connexió eficient”, diu. “Aquesta solució vol igualar oportunitats de connexió, ja no només per a particulars, sinó també per a petites empreses, perquè ja ni la vida ni els negocis s’entenen sense una òptima connexió a la xarxa”, afegeix. És a tots ells a qui Eurona adreça el servei per 39,90 euros el mes.

El cas és que 2.500 pobles d’Espanya encara no tenen connexió o hi és molt lenta i limitada. “Tenim una connexió molt fràgil, i això suposa que les tasques més habituals siguin complicades. Quan hem d’enviar fitxers grans, la cosa és impossible”, afirma Moisès Masanas, alcalde del municipi de Saldes (Berguedà), afectat per aquest problema. “Intentem mantenir gent al territori i evitar la despoblació: si podem aconseguir una xarxa que permeti treballar amb eficiència des d’aquí potser podrem aconseguir que professionals liberals que fan gestions per internet puguin establir-s’hi”, explica.

En aquesta línia s’ha engegat el projecte Connecta’t per satèl·lit, que té per finalitat última democratitzar l’accés a internet i així evitar la despoblació rural. És un problema que pateixen mig milió de persones a Espanya, que no tenen condicions digitals òptimes pel fet d’habitar zones rurals, despoblades o d’orografia difícil.

Molts d’ells són residents a l’illa de Tenerife. “Avui es fa pràcticament imprescindible poder disfrutar d’una mínima connexió a internet per realitzar les tasques quotidianes que considerem necessàries: cites mèdiques, pagament de rebuts, etcètera”, assenyala María Candelaria Pérez, primera tinent d’alcalde de la Villa y Puerto de Garachico, a Tenerife. “Ens veiem obligats a implantar una administració electrònica, interconnectada i transparent per millorar l’agilitat i els temps de tramitació, però la connexió en molts indrets del municipi és molt fràgil”, diu.

El conseller delegat d’Eurona explica que “aquesta solució és clau per al creixement futur de les empreses locals, perquè ampliant les seves fronteres es poden donar a conèixer i fins i tot competir de tu a tu amb altres empreses importants del sector”.

“El satèl·lit és l’única solució tecnològica viable, pel seu caràcter global i la seva capacitat per oferir cobertura a qualsevol zona, per remota que sigui, i això li dona un gran valor afegit”, assegura Ojeda. “El projecte té per finalitat acabar amb aquesta fractura que aïlla i frena el desenvolupament econòmic i social dels municipis”.

En contra de la idea que associa la connexió de qualitat només amb els entorns urbans, amb aquest servei qualsevol usuari podrà realitzar al seu municipi coses tan quotidianes com per exemple establir una videotrucada amb amics, veure la sèrie de moda en línia i descarregar fotografies.