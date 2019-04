Repsol fa possible carregar el cotxe elèctric en el temps de prendre un cafè

El cotxe elèctric ha vingut per quedar-se. Així ho expliquen tots els experts en mobilitat, i ho demostra l’aposta de les marques per posar al mercat cada cop més models d’aquest tipus de cotxes. Però actualment l’automòbil purament elèctric encara arrossega dos grans problemes, almenys a Espanya. El primer és la poca autonomia i el segon la falta d’una infraestructura suficient en dos aspectes: que hi hagi prou punts de recàrrega per no haver-se d’esperar i que la recàrrega sigui ràpida.

Les petrolieres i les elèctriques ho han vist i han començat a moure’s. Endesa espera tenir 600 punts de recàrrega el 2020; per impulsar els seus plans, la filial espanyola d’Enel ha tancat un acord amb l’empresa d’aparcaments Saba. I Iberdrola ja ha anunciat una inversió de 10 milions d’euros per instal·lar una electrolinera cada 100 quilòmetres a les nou principals autovies espanyoles. Però els seus plans són més ambiciosos: vol arribar als 25.000 punts de recàrrega. També Cepsa, al fulletó de la seva fallida sortida a borsa, explicava que part de l’estratègia passava pels punts de recàrrega elèctrica.

Però qui ho té més de cara és Repsol. L’empresa que presideix Antoni Brufau ja disposa de la xarxa més gran de punts de recàrrega i acaba d’inaugurar el seu primer punt ultraràpid, que permet carregar un cotxe elèctric en només cinc minuts: el mateix temps que es tarda a omplir un dipòsit de benzina. Repsol té a favor seu dos punts importants per créixer en aquest mercat: que disposa de la xarxa més gran a l’Estat d’estacions de servei i que ja no és només una petroliera, sinó una empresa energètica amb un important component elèctric després de la compra dels actius verds i dels clients de Viesgo.

Repsol té una aliança amb l’Ens Basc de l’Energia (EVE). L’empresa conjunta es diu IBIL i té 1.700 punts de càrrega a l’Estat, 31 de ràpids i el primer ultraràpid: és a la N-I a l’altura de Lopidana, a Àlaba. Segons destaca IBIL, és el primer punt que permet carregar d’electricitat la bateria en un temps d’entre cinc i deu minuts. “Un gran avenç per impulsar l’ús del cotxe elèctric per al transport interurbà”, explica la companyia. I és cert. Fins ara la falta d’autonomia i el temps de recàrrega condemnaven el cotxe elèctric a un ús pràcticament només urbà o metropolità.

Quan es va posar en marxa el punt de recàrrega ultraràpid, justament l’1 d’abril, el president d’IBIL, Emiliano López Atxurra, va destacar que no és un fet puntual sinó l’inici d’un nou negoci amb ambició de créixer. De fet, aquest any s’espera posar en marxa punts de recàrrega d’aquest tipus en quatre estacions de servei més a Espanya. A més a més, López Atxurra va destacar que darrere aquest punt de recàrrega ultraràpid hi ha deu anys de feina per desenvolupar el sistema industrialment i tecnològicament des d’Espanya.

El punt de recàrrega de Lopidana incorpora connectors estàndard Combo CCS i ChadeMO, perquè els pugui utilitzar qualsevol tipus de cotxe elèctric dels que hi ha al mercat. Una instal·lació que forma part del projecte europeu E-Via Flex-E, cofinançat per la Unió Europea, que preveu desplegar una xarxa pilot en corredors europeus de transport a Espanya, França i Itàlia.

La intenció de Repsol apostant per aquesta tecnologia és donar contingut futur a la xarxa de benzineres de què disposa a mesura que vagi disminuint l’ús de carburants en el transport. Però, a més, amb les accions comercials que s’aniran fent no vol perdre l’oportunitat d’abastir d’electricitat no només els conductors a la carretera sinó també a casa. En el seu pla estratègic, la companyia es va marcar com un dels objectius ser un operador en el mercat elèctric espanyol i disposar l’any 2025 d’almenys 2,5 milions de clients minoristes de gas i electricitat, amb una previsió d’invertir-hi 2.500 milions d’euros. El primer pas va ser obtenir la llicència de comercialitzador, i el segon la compra d’actius i clients de Viesgo.

Però el cotxe elèctric requerirà més inversions. Un informe de la consultora Deloitte en pot donar la clau. Espanya s’ha compromès amb Brussel·les a reduir un 26% els gasos d’efecte hivernacle fins a l’any 2030 i entre el 85% i el 90% abans del 2050. Però perquè això sigui possible, diu la consultora, cal estendre la xarxa de recàrrega del cotxe elèctric. Segons el mateix estudi, Espanya necessitarà 300.000 cotxes elèctrics l’any 2020 i això vol dir unes 11.000 electrolineres ràpides -que permeten carregar el 80% de la bateria en 20 minuts- o semiràpides, que tarden entre dues o tres hores. Però les magnituds s’hauran multiplicat de manera exponencial el 2030, quan es preveu que hi hagi entre quatre i sis milions de cotxes elèctrics i calguin unes 50.000 electrolineres.