Podcasts: l’internet que s’escolta agafa embranzida

IAB Spain, l’associació de publicitat i comunicació digital a Espanya, ha presentat el seu Estudio anual de audio online, elaborat per la consultora de màrqueting digital nPeople i patrocinat per l’empresa de publicitat en mitjans digitals NeuroMedia. Les dades són reveladores de l’auge del consum d’àudio a internet, és a dir, quan la xarxa no necessita efectes visuals en una pantalla sinó que la interacció amb informació es basa en el so. És el que podríem anomenar l’internet que no es mira però s’escolta.

En la seva tercera edició, l’estudi d’IAB destaca que un 57% dels espanyols consumeixen continguts d’àudio en línia, tretze punts més que fa un any, en què el consum arribava al 44% dels internautes. El tipus de consum majoritari segueix sent la música des de plataformes de streaming, però la ràdio en directe online guanya cada vegada més adeptes. Concretament, el 89% de les persones enquestades van declarar que escoltaven habitualment música en línia, mentre que gairebé el 60% asseguren que també escolten ràdio a internet, i d’aquests, gairebé un 25% ho fan també en format de podcast.

Pel que fa al tipus d’emissions, ja siguin en podcast, en diferit o en directe, destaquen les notícies i l’actualitat (54%), seguit dels continguts culturals (39%), l’humor (36%), els esports (35,9%) i l’opinió i els debats (32%). En l’apartat de podcast concretament, el creixement és notable, ja que el segon any en què l’estudi considera aquesta modalitat, un 40% de les persones entrevistades van declarar que havien escoltat programes en aquest format.

Pel que fa al suport, l’informe destaca que aquest any el mòbil supera lleugerament l’ordinador, quan l’any passat aquest últim era l’eina predilecta per escoltar continguts, encara que per una diferència de dos punts. Ara la majoria dels enquestats declaren que fan servir indistintament els dos suports en funció de les seves necessitats de mobilitat.

De fet, l’enquesta revela que, a diferència del visual, el consum d’àudio està molt més barrejat amb tota mena de tasques i no es limita a les hores d’oci. Així, un 62% de les persones van dir que escoltaven continguts mentre feien altres tasques, i un 45% van assegurar que els escolten conduint, un 44% especialment quan naveguen per internet i un 43% fent esport.

Segons va declarar durant la presentació de l’estudi Rosario Borrego, directora de recerca i producte a nPeople, “aquests moments de consum del contingut d’àudio són molt interessants per a les marques; aquest és un dels motius pels quals han d’apostar per l’àudio en línia”. Borrego destaca que “gairebé vuit de cada deu persones recordaven haver sentit publicitat durant el consum d’àudio a internet”.

Segons IAB, aquest rècord es distribueix en els següents sectors: un 46% recorden anuncis de cotxes, un 41% de viatges i turisme, un 38% de serveis de préstecs i assegurances, un 36% d’alimentació, un 30% sobre moda, un 25% sobre cosmètica i un 17% sobre restaurants. No obstant això, el de la publicitat no és l’únic model de negoci que es planteja per als continguts digitals.

Hi ha una certa tendència a oferir-los en un model premium de pagament per subscripció, més enllà de la música i en format podcast, que permet tenir més cura de la qualitat i la profunditat que el directe. Ara als Estats Units ha sorgit Luminary, una plataforma d’emmagatzematge i distribució de podcasts per subscripció que comparteix beneficis amb els realitzadors. El llançament és molt recent i encara no permet extreure’n conclusions, però hi ha altres experiències que sí que han tingut èxit, com la del podcast The Daily, emès pel New York Times per als seus subscriptors de pagament. L’audiència d’aquest resum diari de l’actualitat supera actualment els dos milions d’escoltes per emissió.

A Espanya, que segons IAB és líder europeu en consum d’àudio digital, també hi ha una creixent onada d’iniciatives enpodcast amb bona recepció. Una d’elles és Podium Podcast, una plataforma en la qual es troben programes tan populars com Aquí hay dragones, la tertúlia de cinema i cultura en la qual participen l’humorista Javier Cansado, del duo Faemino y Cansado, i el director de cinema Rodrigo Cortés.

També la cadena SER Digital té la seva pròpia productora de podcast, independent de l’emissió en directe via internet dels programes de l’emissora. Segons confirma el seu director, Ignacio Rojo, “el consum de ràdio online va pujant de mica en mica any rere any i acompanyant la nova generació d’oients més joves”. “Una altra cosa -matisa Rojo- són els podcast independents, especialment elaborats per a un oient que potser no està fidelitzat”.

“S’hi cuida molt més el so que en els enllaunats dels directes”, afegeix el directiu, “i s’adapten a diferents formats segons si van a plataformes com Spotify o a d’altres de semblants”. Finalment explica que “en els podcasts pots notar fortes pujades d’audiència, però no indiquen una tendència sostinguda perquè van molt en funció de l’èxit que tingui el contingut concret”.