“El ‘blockchain’ serà la revolució més avorrida de la nostra història”

Mentre el Mobile World Congress s’omple de robots, cotxes que es condueixen sols i mòbils plegables de més de 2.000 euros, a Paul Brody li toca parlar d’una revolució molt més sigil·losa però potser encara més rellevant per al món econòmic. És el soci del grup auditor EY responsable a escala global d’intentar explicar què és el blockchain, un sistema que promet fer-ho pràcticament tot millor i més de pressa.

Per què ens ha d’importar?

El blockchain va començar com una eina descentralitzada per fer transaccions segures. Històricament, sempre hi ha un intermediari en forma d’autoritat central que registra qui té què. Aquest altre sistema funciona de manera que tothom comprova la feina dels altres. Hauria sigut massa complex que jo pogués notificar totes les transaccions, però la tecnologia ha fet que ara la transmissió de dades sigui molt fàcil i molt barata.

Errandicant l’intermediari?

Internet està decentralitzat i, tot i així, encara depenem de tercers per fer segons quines coses. Amb el blockchain hi haurà intermediaris com els auditors, però podràs escollir, no hi haurà una sola entitat que ho controli.

¿Com són les transaccions que ja es fan amb aquest sistema?

Gairebé totes les transaccions es fan en blockchains privades, que no estan realment descentralitzades. La raó per la qual les fan servir és que amb les públiques no podies garantir la seguretat de les transaccions. Tothom valida les transaccions dels altres i pots saber quants actius tenen. Si les encriptes, això ja no és possible. La gran inversió que hem fet és l’habilitat de fer una transacció privada en una xarxa pública. Per això necessites el que se’n diu prova de coneixement zero, és a dir, demostrar que alguna cosa és certa sense ensenyar què és.

Sona molt complicat.

Et donaré un bon exemple que vaig robar a la Wikipedia. Tinc dues pilotes -una de verda i una altra de vermella- i tu ets daltònic, o sigui que no hi veus cap diferència. Jo puc demostrar-te que són del color que et dic. Encara que te les posis darrere l’esquena i les canvïis, puc saber quin camí han seguit -per molt que ho facis set cops- amb un 99% de probabilitats. Tu encara no ho pots saber, però jo t’ho he demostrat.

Què canvia per a les auditores?

El futur del blockchain ja no va de criptomonedes sinó de poder comprar i vendre actius en el món real i gestionar el procés a la xarxa. Aquí és on entrem nosaltres. Les auditores certificarem aquestes transaccions que es facin a la xarxa. Per exemple, si vull comprar el teu cotxe amb tokens que representen els meus dòlars. La pregunta més important és saber si totes dues coses són reals. La feina dels auditors és poder demostrar-ho sense haver-los de veure.

És el mateix per als pagaments?

Hi ha molta eufòria amb la idea de pagar fora del sistema bancari, però una de les raons per les quals molta gent no té compte bancari és perquè necessites un document d’identitat. No és legal fer-ho d’una altra manera. Les xarxes de blockchain han operat fora del radar durant un temps, però aquesta era s’està acabant. Els governs ja estan demanant que segueixin les mateixes normes que la resta. Has de verificar identitats per poder prevenir el blanqueig de capitals.

Encara no hi ha gaire normativa sobre el tema.

Soc molt optimista en aquest apartat. Sovint les empreses no poden recordar tot el que han de complir en regulacions, no perquè no ho vulguin fer sinó perquè és molt difícil d’aplicar en el seu negoci. Al blockchain pots programar aquestes ordres. S’ha acabat aquesta etapa de Far West i estem entrant en un moment de complir les regulacions.

Com notarem tots aquests canvis?

El blockchain serà la revolució més avorrida de la nostra història. Tothom es preocupa per la intel·ligència artificial i quan les màquines siguin més llestes que els homes. L’aplicació del blockchain serà molt més avorrida.

Estan protegits els nostres drets a la xarxa?

Amb cada nova revolució digital comencem amb el mateix principi idealista i a vegades acabem amb un resultat decebedor. Si vas als inicis d’internet, tothom pensava que seria una cosa genial per empoderar la gent. Les plataformes de blogs van donar als individus una veu, però ara sabem que n’hi ha que tenen coses bastant desagradables a dir. Ara som molt més conscients de les coses bones i dolentes de les tecnologies emergents.

Sempre ha tingut aquesta visió?

Vaig començar a treballar quan acabaven de llançar NetScape i era extremament idealista sobre l’impacte social i econòmic de les empreses. Crec que ara amb el blockchain tenim una segona oportunitat per ser una mica més llestos per fer que aquests avantatges es distribueixin de manera més justa per a tothom.