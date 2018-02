Lluita de titans a les portes del 5G

La imatge perfecta és la d’un córner: els jugadors es mouen, s’agafen, es desenganxen, es persegueixen per rematar la pilota a gol o impedir que el rival ho faci. En el cas que ens ocupa, el gol seria la tecnologia 5G, la successora de l’actual 4G, que aquesta setmana ha estat històricament i mundialment estrenada en una trucada entre Castelldefels i Madrid, amb dos mòbils Huawei i utilitzant les noves xarxes de Vodafone.

Els jugadors, que volen rematar a gol i alhora evitar que remati el rival, serien Qualcomm i Broadcom, les dues empreses més gran del planeta en recerca i desenvolupament de tecnologies sense fils per a mòbils, que són en bona part responsables de les innovacions que han fet possible la connectivitat tant 3G com, posteriorment, 4G. També ara han dissenyat els dispositius i xarxes que fan possible el futur en 5G, que promet revolucionar el sector de les telecomunicacions amb amples de banda similars als dels routers. D’aquesta manera, el 5G podria arribar a esborrar del mapa de les comunicacions el tradicional internet fix o per cable.

En tot cas, el 5G ja és una promesa de negoci a tot el món, però especialment als països grans i com els Estats Units i la Xina, on les grans distàncies obliguen a comptar amb xarxes d’enorme abast per evitar una excessiva inversió en antenes. En aquests països, a més, hi ha una població àvida de consumir noves tecnologies, per la qual cosa el 5G promet fer més rics del que ja són Qualcomm i Broadcom.

El problema és que cap de les dues companyies sembla estar disposada a compartir el tron de l’ era 5G, i s’han embrancat en una batalla de gestos estratègics per neutralitzar el rival a l’espera que la pilota sobrevoli els seus caps, és a dir, que el desplegament de les xarxes 5G comenci a fer-se efectiu i la tecnologia sigui adoptada per fabricants i operadors amb el beneplàcit dels governs. Les dues companyies s’han guanyat molt bé la vida en el passat a base de vendre als fabricants de mòbils i antenes llicències dels seus desenvolupaments, i ara volen ser les propietàries absolutes del pròxim pastís.

L’intent inicial d’anul·lar el rival el va fer Broadcom fa unes setmanes llançant una agressiva oferta de compra sobre Qualcomm per 121.000 milions de dòlars. El resultant de la fusió dels dos titans hauria suposat el gegant més gran de la història de la telefonia sense fils, un colós 100%made in USA. Però Qualcomm no només va rebutjar l’oferta, sinó que es va blindar astutament realitzant, al seu torn, una oferta de compra d’una empresa menor del mateix sector, NXP, però prou gran perquè el resultant de la fusió fos també el principal colós del planeta en el sector.

L’oferta va ser de 44.000 milions de dòlars i la intenció de Qualcomm era controlar un rival de menys entitat però alhora impedir la possibilitat de compra per part de Broadcom, ja que cap organisme estatal que reguli el lliure mercat aprovaria la fusió de tres empreses que conformen una porció tant important del mercat mundial.

Aquesta jugada de Qualcomm és tot un revés per a Broadcom, que havia anunciat prèviament a l’oferta de compra que traslladava la seva seu a San Diego (Califòrnia), on té la base el seu competidor des dels inicis, amb la intenció d’esquivar les inquietuds de l’administració en matèria de seguretat, ja que les dues empreses són estratègiques per a la defensa nord-americana.

La resposta de Broadcom ha sigut rebaixar l’oferta de compra, una tàctica que l’analista de BloombergBrooke Sutherland veu com “guerra psicològica que serà infructuosa”. Sutherland creu que Qualcomm pot tenir problemes a llarg termini a causa dels interminables plets que té amb Apple, ja que el fabricant dels iPhone es nega a pagar per les llicències d’ús de la tecnologia sense fils de Qualcomm el preu que aquesta li exigeix.

Apple acusa Qualcomm d’inflar els preus i de ser inflexible a l’hora de negociar, i va decidir ja fa més d’un any usar la tecnologia al preu que li semblava just. L’analista de Bloomberg creu que la de Qualcomm amb Apple és una batalla estèril que pot afavorir Broadcom si sap esperar.

A favor de Broadcom hi ha, a més, el fet que ha crescut amb molta força a l’ombra de l’expansió del 4G pels Estats Units, i també que el seu conseller delegat, el malaisi-americà Hock E. Tan, té bones relacions amb Donald Trump.

Es dona la circumstància que el maig del 2017 Qualcomm ja va intentar comprar NXP per 38.000 milions de dòlars, però el consell d’administració d’NXP va decidir que la xifra era baixa i va preferir esperar una altra oferta, que ha arribat ara. Cal veure si NXP acceptarà l’oferta i es configurarà aquest nou gegant, o bé si continuarà l’estira-i-arronsa, les empentes i les estrebades de samarreta entre Broadcom i Qualcomm, per saber quina de les dues companyies serà la que marqui el gol del 5G.