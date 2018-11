El LinkedIn de les feines precàries creix gràcies al Brexit

La sortida del Regne Unit de la Unió Europea el març del 2019 no serà un divorci traumàtic per a totes les empreses que hi operen. Per a la plataforma per buscar feina Job Today, el Brexit s’ha convertit en un trampolí per créixer en un moment en què les companyies britàniques comencen a patir per no trobar la força laboral que supleixi la davallada de la immigració comunitària. “L’atur pràcticament no existeix, és al nivell més baix dels últims 45 anys, però és un mercat amb menys candidats”, explica Polina Montano, la cofundadora i directora general d’aquesta aplicació amb seu a Luxemburg, però que té Espanya com a mercat principal.

Després de tres anys d’activitat, Job Today disposa de més de cinc milions d’usuaris, més de 450.000 empreses registrades i un milió d’ofertes de treball publicades. Empreses com les cadenes de cafeteries Costa Coffee, Pret A Manger i Eat s’han convertit en clients regulars de la plataforma, que en l’últim any ha vist com el volum de candidatures al Regne Unit ha augmentat un 46%. “El Brexit ho ha fet tot més fàcil, estan disposats a provar tot el que faci falta per contractar personal”, afirma Montano. Job Today se centra en els llocs de treball d’incorporació immediata -representen més de 70% de l’oferta, segons Montano- i permet que els usuaris puguin sumar-se a les ofertes en pocs segons. És el que l’emprenedora defineix com a casual jobs i el que ha convertit Job Today en el LinkedIn de les feines temporals d’últim minut, enfocat principalment en el sector serveis. “Moltes pimes encara contracten amb un cartell a la finestra o preguntant a la plantilla”, afirma Montano.

La gran majoria de la seva borsa de candidats són joves: el 70% tenen menys de 35 anys i, d’aquests, el 35% no arriben als 25. “No hi ha cap altra aplicació amb una audiència tan jove”, assegura la cofundadora de Job Today. Montano assegura que la plataforma no només viu de les feines temporals, sinó que també s’hi ofereixen contractes indefinits, encara que no en detalla el percentatge. “La flexibilitat també és una cosa que busca la gent jove, volen tenir moltes experiències diferents i els agraden els tipus de contractes que ho permeten”, insisteix. Job Today va néixer gràcies a les necessitats de contractació urgent de l’hostaleria -a Espanya suposen més del 40%-, però Montano assegura que la companyia rep cada vegada més ofertes relacionades amb sectors com la logística, el transport, la bellesa, el màrqueting digital i els esdeveniments.

Abans de llançar Job Today al mercat, aquesta emprenedora russa també va gestionar una cadena de gasolineres. “És un negoci amb horaris molt llargs, va ser una experiència sobre la contractació de gent a curt termini”, comenta per explicar el salt del negoci petrolier als portals de cerca de feina per internet. Tot i així la plataforma, que va tancar una ampliació de capital de 14 milions d’euros el setembre passat, no ha començat a monetitzar el negoci fins fa relativament poc. Ara està provant una versió premium de l’aplicació amb més serveis i anuncis destacats, però vol que sempre hi hagi una modalitat gratuïta. “Som prudents amb la monetització”, avança Montano.

A banda, la companyia acaba de llançar Job Today CV, una alternativa digital al currículum en paper per a la generació de candidats mil·lennials. “El pots crear sense adonar-te’n”, destaca la directora general de l’empresa. Aquest currículum es pot descarregar en format PDF i genera un enllaç per compartir-lo a través de WhatsApp i les xarxes socials. Per al pas següent, la companyia torna a mirar a l’estranger, en aquest cas els Estats Units. “Va tot molt de pressa, però en volem aprendre encara més”, afirma Montano.