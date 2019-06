‘Libra’: Facebook vol buidar els bancs de diners

Qui no s’ha vist algun cop en la situació d’haver de pagar en un sopar d’amics cadascun amb la seva targeta? No hem pensat aleshores en poder pagar des d’un grup de WhatsApp? Això és precisament el que ha promès Mark Zuckerberg per al 2020 amb el llançament de la libra, una nova moneda digital basada en els mateixos principis del bitcoin. Així, a partir de l’any vinent podrem passar-nos diners entre contactes de WhatsApp i reunir en un grup una determinada quantitat per transferir-la a l’aplicació del mòbil del restaurant. També podrem pagar taxis i qualsevol altre producte o servei sempre que el destinatari accepti el pagament amb la libra, el projecte de moneda digital de Facebook. Però les capacitats de la nova moneda digital no s’acaben aquí.

Per exemple, podrem adquirir els béns que se’ns anuncien a Facebook o a Instagram directament a l’aplicació i pagant-los amb libres, de manera que obviarem la intermediació dels bancs. Zuckerberg ja va anticipar durant l’anunci que les compres amb libres tindran una comissió baixa o pràcticament nul·la. A més, els usuaris també podran gaudir de descomptes. Per poder operar amb libres, simplement haurem de descarregar al nostre telèfon una aplicació que es dirà Calibra i que farà les funcions d’un moneder electrònic, és a dir, un magatzem de divises virtuals al qual podrem passar euros, dòlars i altres monedes des d’un compte bancari, mitjançant un sistema de conversió. Un cop els diners siguin al nostre moneder de Calibra, podrem operar-hi com si fossin metàl·lic, i cap banc no podrà conèixer la quantia del nostre moneder.

Aquest fet no és una cosa nova, ja que actualment existeixen aplicacions de mòbil que permeten emmagatzemar bitcoins i fins i tot pagar-hi. D’altra banda, a la Xina, la xarxa social més important del país fa anys que permet el pagament amb moneda digital a través de l’aplicació WeChatPay, que funciona a través de WeChat, el WhatsApp xinès. Però en el cas de les aplicacions de moneder de bitcoins, el problema és que no hi ha un mercat ampli on fer-les servir per pagar béns. Pel que fa a WeChatPay, no es tracta d’una moneda digital nova sinó d’una referència directa en iens que es descompta del compte bancari de l’usuari, és a dir, una mena de PayPal.

En canvi, a diferència del bitcoin, la libra serà una moneda digital amb un amplíssim mercat d’oferta. D’una banda, tots aquells usuaris que estan donats d’alta a Facebook, Instagram o WhatsApp i volen efectuar pagaments digitals amb comoditat i sense passar pel banc i les seves abusives comissions. De l’altra, hi ha nombrosos comerços interessats a ampliar la seva base de clients, especialment a través d’internet, i que veuen en Facebook i Instagram un gran potencial de negoci. Pel que fa a WeChatPay, la diferència és que la libra no es referencia en cap moneda existent actualment, ni tan sols en el bitcoin, com fan les altres monedes digitals. D’aquesta manera, no estarà subjecta a cap banc central ni a un compte bancari, un gran avantatge al Tercer Món, on moltes persones no es poden permetre l’accés als serveis d’una entitat financera. Ara podran transformar els diners que tinguin en metàl·lic en unitats de libra des de cases de canvi, per després carregar-les en el seu moneder electrònic del mòbil. Així els serà possible operar amb el telèfon des de Facebook.

Però la creació d’una moneda global des de zero té les seves dificultats, i una és la volatilitat que té quan no té el suport de cap entitat. Per donar estabilitat a la libra, Facebook ha creat una associació de grans empreses mundials que donen suport amb els seus actius a la nova moneda i alhora s’encarreguen de garantir el valor de cada unitat, verificar-la i evitar que fluctuï. Aquesta associació, que de moment té 27 empreses de la talla de Visa, Mastercard, Vodafone, Uber, PayPal, eBay o Spotify, actuarà en conseqüència com a banc central, una altra diferència respecte a bitcoin, que no té un referent similar.

Facebook, que a l’associació serà un més, ha desenvolupat paral·lelament el projecte Calibra, no només com a moneder virtual sinó també com a estructura de xifrat de les dades de l’usuari per assegurar-se que ningú, ni tan sols la plataforma, pugui utilitzar-les per a finalitats publicitàries. Per tant, escau la gran pregunta: què hi guanya Mark Zuckerberg amb la libra si no aplicarà comissions, no farà servir les dades i fins i tot assegura que aplicarà descomptes per fer-la servir?

Les publicacions The Verge i TechCrunch utilitzen la mateixa paraula per respondre a la qüestió: “Fidelitat”. És a dir, Facebook s’assegura que les transaccions comercials de milions de persones es realitzaran a la seva plataforma i, el més important, que els anunciants preferiran la xarxa de Zuckerberg per sobre de qualsevol altre mitjà publicitari.