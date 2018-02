L’iPhone X baixa de revolucions

Dilluns passat el diari The Wall Street Journal es va fer ressò de les revelacions de la publicació japonesa Nikkei Asian Review, que asseguraven que Apple havia ordenat una important frenada en el ritme de fabricació dels iPhone X, el seu flamant model de celebració del desè aniversari d’aquesta gamma de telèfons. En concret, segons va revelar Nikkei Asian Review el 18 de gener, Apple havia donat l’ordre als fabricants xinesos que el volum de fabricació per al primer trimestre del 2018 s’havia de reduir en prop de 20 milions d’unitats, la meitat dels 40 milions d’unitats previstos inicialment.

L’impacte de la notícia ja es va notar des del primer moment als mercats, i des d’aquell dia -abans que la informació arribés al gran públic- les accions d’Apple van començar a perdre valor. Així ha continuat, acumulant prop d’un 7% de baixada, una xifra que es veu de totes maneres compensada pel 40% de pujada interanual.

Però Nikkei Asian Review, que aparentment va recollir la informació de les filtracions d’alts executius de les acobladores xineses de smartphones, no ha sigut l’única font a través de la qual s’ha pogut saber que les vendes dels iPhoneX eren més baixes del que s’esperava. També uns quants proveïdors, que estan vivint una situació econòmica complicada per la frenada en les previsions, han donat curs al seu malestar.

Ho han fet durant les respectives presentacions de resultats del primer trimestre, que en tecnologia és el que va des del setembre fins al desembre i és el més important de l’any, perquè conté tant el Black Friday com Nadal, fites anuals en termes de consum. Un d’aquests ha sigut Qualcomm, fabricant de processadors, que va revelar uns resultats més petits dels esperats a causa d’una disminució en la demanda d’un “cert fabricant de telèfons prims -en al·lusió a Apple- que havia venut menys del que s’esperava dels nous models”.

Un altre ha sigut el proveïdor de circuits integrats Broadcom Ltd, que Apple fa servir per donar connectivitat als seus iPhone i que va excusar una baixada en les previsions per al segon trimestre del seu exercici fiscal, que s’acaba a l’abril, per culpa de la demanda més reduïda que tindrà del seu principal client. És a dir, d’Apple.

Un tercer proveïdor, de solucions de radiofreqüència per a mòbils, Qorvo, també va pronosticar que les vendes del trimestre actual serien només de 645 milions de dòlars, 100 milions menys dels previstos, a causa d’una significativa demanda inferior d’un important client. Aquests proveïdors i alguns més -com Cirrus Logic, Skyworks Solutions i Lumentum- estan patint baixades en els seus valors a borsa arrossegats per la caiguda prevista en el volum de fabricació de l’iPhone X.

Molts mitjans especulen sobre si han sigut unes baixes vendes durant l’època de Nadal el que ha provocat la reducció a la meitat de les unitats a fabricar, o bé una suposada fredor del mercat xinès, cada vegada menys compulsiu pel que fa a Apple i que té alternatives locals tan bones com assequibles i ha allargat els períodes de renovació del seu parc tecnològic, començant a acostar-se al comportament del mercat occidental.

Juguen a favor d’aquesta tesi el fet que l’iPhone X situï el seu preu mínim per damunt dels 1.000 dòlars, la qual cosa no el fa assequible a la majoria de butxaques, així com les seves diferències de funcionament respecte als altres iPhone, que potser no agraden a la majoria d’usuaris, xinesos o no. En concret, Steve Wozniak, cofundador d’Apple, es va queixar fa pocs dies en una conferència a Suècia que l’exclusió del botó central -ara és tàctil en comptes de físic- fa que l’iPhone X hagi perdut la senzillesa de maneig.

Però la mateixa publicació Nikkei Asian Review adverteix en la seva informació que en la davallada del ritme de producció podrien influir-hi altres factors aliens a una eventual debilitat en les vendes. Un seria el fet que l’iPhoneX sigui l’únic de la gamma que utilitza pantalles OLED -que s’escalfen menys i tenen menys consum energètic-, que casualment fabrica Samsung, el principal rival d’Apple.

La baixa capacitat de producció de la multinacional coreana, que alhora prioritzaria més els seus models per davant dels de la companyia nord-americana, estaria frenant el ritme de producció dels iPhone X per falta de proveïment i seria, segons aquesta teoria, una causa addicional perquè Apple ordenés reduir les unitats fabricades.

Finalment, Ming-Chi Kuo, l’analista de la consultora KGI Securities famós per tenir informació privilegiada sobre Apple amb la qual encerta sempre els seus pronòstics, ha assegurat fa pocs dies que el fabricant nord-americà ja estava preparant un iPhone X de mida gran amb què podria voler substituir, o almenys complementar, la fluixa demanda que tenia.

Apple ha reconegut en la presentació de resultats que el trimestre d’octubre a desembre, que inclou el Black Friday i Nadal, han baixat les vendes de l’iPhone X. Esperava arribar als 80 milions d’unitats i n’ha venut 77, un milió menys que el mateix període de l’any passat. Malgrat això, ha aconseguit uns resultats totals de guanys per sobre del que s’esperava: 20.065 milions de dòlars, un 12% més que el mateix període de l’any anterior.