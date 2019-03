Invertir des de Sarrià amb els ulls posats a Califòrnia

Les oficines de Telegraph Hill Capital (THCap) són a pocs minuts d’un segell barceloní: les patates braves del Bar Tomàs. Tot i així, per trobar les principals inversions d’aquesta firma amb quarter general a Sarrià cal mirar cap a l’altra banda de l’Atlàntic, a totes dues costes dels Estats Units i el Canadà. Com explica el seu màxim responsable, Luis Gutiérrez Roy, el camí el van començar a fer el 2008, però és a partir del 2013 quan van començar a accelerar les operacions.

Gutiérrez Roy va fixar-se en la start-up californiana Clutter, el somni de Marie Kondo convertit en empresa. Es tracta d’una plataforma de trasters que permet fer un inventari online de tot el que s’hi guarda i s’encarrega de la recollida i transport dels objectes. La idea també va entusiasmar el mes passat el vehicle inversor especialitzat en tecnologia més gran del món, el Vision Fund, un monstre de 100.000 milions de dòlars gestionat pel grup japonès de telecomunicacions SoftBank i que rep el suport econòmic de les fortunes del Golf. “Nosaltres hi havíem entrat el 2015 en una ronda llavor”, explica l’inversor. Quatre anys després Clutter acaba de tancar una ronda de finançament de 200 milions de dòlars liderada pel Vision Fund que converteix THCap en l’única firma de l’Estat que comparteix participada amb el vehicle.

“El mercat immediat als Estats Units és immens i no has de lidiar amb diferents fronteres o hàbits de consum”, explica Gutiérrez Roy. El seu és dels pocs vehicles locals que aposta sobretot per empreses estrangeres. El capital prové de family offices privades i, per tant, no està condicionat pels criteris geogràfics que imposen els institucionals. “La rendibilitat pot ser molt més gran i el risc no és diferent al de les start-ups d’aquí”, defensa l’inversor. Des del seu naixement, THCap ha tancat prop de 40 inversions en 25 companyies diferents. En altres participades també hi ha posat diners gràcies a Google Ventures o el fons Sequoia. “D’una altra manera, per als nostres inversors seria difícil tenir accés a empreses de Silicon Valley”, afirma Gutiérrez.

Tot i així, el soci director de la gestora també reconeix que hi ha històries amb final feliç a Catalunya. THCap va ser un dels primers inversors de la companyia tortosina Captio, especialitzada en la digitalització de tiquets i despeses corporatives. El setembre passat l’empresa catalana es va vendre per prop de 25 milions d’euros a la companyia nord-americana Certify i la firma de capital risc de Sarrià també va poder fer caixa amb l’operació.