Instagram es rendeix del tot a Facebook

Kevin Systrom i Mike Krieger, els fundadors d’Instagram, se’n van de l’empresa, tal com van anunciar per sorpresa el 24 de setembre en un breu comunicat al seu blog: “El Mike i jo estem agraïts pels últims vuit anys a Instagram i sis anys amb l’equip de Facebook”, va escriure Systrom. “Hem crescut de tretze persones a més de mil, amb oficines a tot el món, mentre construíem productes usats i estimats per una comunitat de més de mil milions. Ara estem preparats per al nostre pròxim capítol”, va afegir. És el clàssic comiat cordial i buit, que amaga una tensió no resolta amb l’actual propietari de l’empresa: Facebook, o dit d’una altra manera, Mark Zuckerberg.

Ell va comprar l’empresa el 2012, dos anys després de la seva fundació, per 1.000 milions de dòlars. Va ser l’adquisició més espectacular del moment al sector digital, en plena ressaca de la pitjor crisi econòmica que es recorda des del crac del 1929. És per això que segurament el disgust de marxar queda compensat per la quantitat inimaginable de milions que s’emporten. De totes maneres, el fet que perdessin el control de l’empresa era qüestió de temps, per molt que Zuckerberg jurés una vegada i una altra en el moment de comprar-la que respectaria al 100% les seves decisions i mai barrejaria Facebook i Instagram. Durant uns anys això es va mantenir, perquè la xarxa de fotografies va demostrar ser un important imant per retenir molts adolescents que, en canvi, es fugaven en massa de Facebook perquè la consideraven una xarxa de “vells”.

Instagram va ser fins i tot l’alfil per derrotar el que va ser per uns anys la seva pitjor amenaça: Snapchat. Aquesta aplicació de missatgeria efímera per a mòbils va fascinar milions d’adolescents a partir del 2015. Se sentien incòmodes amb la falta de privacitat de Facebook i l’aplicació es va emportar una important porció de la població jove de la xarxa social. Però Zuckerberg va saber crear a Instagram la funció Stories, amb la qual es podien crear fotos i vídeos efímers com els de Snapchat.

En pocs mesos va enfonsar la companyia i va recuperar els seus alevins, tot i que només nominalment, perquè no van fer el salt a Facebook. Ara Zuckerberg vol que tornin a la seva xarxa i per això, des de fa cosa de tres mesos, als usuaris d’Instagram se’ls apareix cada dos per tres el suggeriment d’afegir els seus contactes de Facebook a la xarxa d’imatges. La insistència reflecteix la necessitat de Facebook de fondre les dues xarxes per poder rendibilitzar amb publicitat la base juvenil i consumista d’Instagram: si Mahoma (els adolescents) no va a la muntanya (Facebook), la muntanya va sense problemes a Mahoma...

No obstant això, és possible que la fusió sobtada i una mica descarada hagi molestat els fundadors d’Instagram i els hagi empès a acomiadar-se a la francesa. Ja ho va fer el maig passat Jan Koum, fundador i conseller delegat de WhatsApp, aplicació que Zuckerberg va comprar el 2016 per 22.000 milions de dòlars. Sembla que Systrom i Krieger tiren pel mateix camí i és Zuckerberg qui per fi aconsegueix el control absolut de les seves adquisicions més cares.

Un indici d’això és que fa tot just una setmana s’ha sabut qui rellevarà els fundadors a la direcció d’Instagram. Això revela que el comiat no va ser ni harmònic ni planificat, sinó més aviat sobtat. Només cal conèixer la trajectòria del nou conseller delegat per especular que Zuckerberg tenia la jugada prevista des de feia temps. Es tracta d’Adam Mosseri, que va entrar al maig a Instagram com a cap de producte després de ser vicepresident de Facebook, empresa on va aterrar el 2008. És a dir, és un pretorià de Zuckerberg, un pota negra que ja va estar al capdavant d’una funció de la xarxa social tan important com News Feed, per la qual es regeix l’aparició de notícies i publicacions al mur de l’usuari. Ell és el responsable que en un moment determinat el 2016 es prengués la decisió de donar més rellevància a les notícies compartides pels usuaris que a les dels mitjans.

Aquesta mesura ha comportat un augment dels ingressos per publicitat, però també ha comportat controlar menys la informació que es compartia, amb els resultats ja coneguts: la trama russa, les fake news, Trump, etc. Ell va ser un dels grans assenyalats per l’escàndol de Cambridge Analytica i possiblement Zuckerberg va voler apartar-lo dels focus quan el va enviar a Instagram. De passada va voler iniciar l’operació per substituir Systrom i Krieger amb un home de la seva total confiança. Ara, amb Mosseri al capdavant d’Instagram i amb Koum ja lluny de WhatsApp, es podria dir que Zuckerberg es disposa per fi a dominar el món. O si més no el que apareix a la pantalla dels nostres dispositius.