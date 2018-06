Instagram, ¿la nova amenaça per a Facebook?

Fa cosa de dos o tres anys una nova aplicació de missatgeria mòbil que permetia enviar missatges efímers, que s’esborraven poc després, va posar nerviós el totpoderós Mark Zuckerberg. Es deia Snapchat, i el motiu de l’alarma del fundador de Facebook era que l’aplicació s’estava emportant tots els adolescents de la xarxa social, que se sentien molt més còmodes en el format efímer per enviar vídeos i fotografies perquè no deixaven rastre. Per tant, respectaven la intimitat de les seves comunicacions.

Zuckerberg va trigar anys a trobar la solució, però al final ho va aconseguir. Com que era l’amo d’Instagram, l’altra gran xarxa preferida dels més joves, va llançar un format de vídeos efímers que va batejar com a stories. Van ser un èxit immediat, i un torpede en la línia de flotació de Snapchat, que es va veure forçada a accelerar la seva sortida a borsa mentre la seva audiència queia un 48%.

D’aquesta manera, Zuckerberg es va treure de sobre un competidor molest i va tornar a recuperar el control i l’atenció dels més joves. Es dona la paradoxa que encara que pràcticament tots som a Facebook, aquesta és la xarxa preferida dels majors de 45 anys, mentre que els més joves en fugen. A més a més, com més grans menys activitat, i a l’inrevés: els joves destaquen per ser especialment actius. Però no només això: són, amb diferència, els més consumistes en format digital, a diferència de la gent gran, més acostumada a altres formes de consum.

D’aquí la importància de conservar els pre i postadolescents a l’“ecosistema Facebook”: no només són el futur, sinó també el gruix del negoci. Com que Instagram forma part d’aquest ecosistema, la jugada semblava haver-li sortit rodona al magnat de les xarxes socials. Ara bé, nous estudis -dos en concret- donen dades inquietants per a Facebook. El primer, del Pew Center, conclou que els usuaris menors de 20 anys prefereixen massivament Instagram a Facebook, i en segon lloc Snapchat, que no acaba de morir. És a dir, que encara que se’ls reté en el grup els joves no han tornat a Facebook. El gran problema és que el negoci publicitari és molt més gran dins de la xarxa social que en l’aplicació per compartir imatges, on la publicitat és esporàdica i la interacció entre l’usuari i la publicitat no és tan alta. Aquesta impressió la va confirmar un altre estudi d’IAB, una de les principals associacions de màrqueting i publicitat en línia, segons el qual el 4% de caiguda de Facebook durant el 2018 ha anat a parar a Instagram.

En nombre d'usuaris la caiguda no és significativa, però sí que ho és si es té en compte que gairebé la totalitat d’aquests usuaris són adolescents que han fet el salt a Instagram per deixar d’estar actius, i de rebre publicitat, a Facebook. Aquesta i altres dades, com el progressiu ascens en atenció per part dels usuaris a YouTube -propietat de Google- podrien estar posant nerviós l’equip que comanda Facebook, que no troba la manera de fer que els menors de 45 anys passin més estona a la xarxa.

És per això, potser, i sota l’excusa que Facebook va iniciar a principis d’any una campanya per donar eines a l’usuari amb la finalitat que controli si passa un temps excessiu a les xarxes socials, que els directius d’Instagram han anunciat una funció per conèixer el temps que gastem en aquesta aplicació i una altra que ens dirà quan hem esgotat el carro de fotos pujades pels nostres contactes en les últimes 48 hores.

L’objectiu teòric seria evitar que ens quedem com uns zombis durant hores fent scroll a la pantalla, però també podria ser que en el fons subsistís la intenció de limitar el temps que passem a Instagram per fomentar així el salt a Facebook; és a dir, el retorn dels fills pròdigs que van tornar de Snapchat però que pel camí es van quedar enganxats a l’aplicació incorrecta, si més no per a les arques de Mark Zuckerberg.

Una altra alternativa en què podria estar pensant el creador de Facebook obeeix a la lògica -inaugurada per Gerard Piqué i Sergio Ramos- de “si no pots amb el teu enemic, almenys fes negocis amb ell”. En aquest cas l’enemic és de la teva propietat i tot queda a casa. En aquest sentit, segons una notícia apareguda aThe Wall Street Journal, Instagram podria estar preparant-se per acceptar vídeos de llarga durada fets i enviats pels usuaris, i que funcionarien amb el mateix model publicitari que YouTube. La idea és robar els youtubers a la plataforma de Google o, si més no, aconseguir una nova fornada que des d’Instagram atragués les masses adolescents i les induís a consumir anuncis, un model que a YouTube li ha funcionat de meravella. Qui sap si la pròxima producció de Power to the players tindrà lloc des de l’aplicació i Neymar hi decidirà si se’n va al Reial Madrid o si, per contra, canvia altre cop de pentinat.