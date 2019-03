Instagram vol convertir-se en el teu centre comercial preferit

D'aquó poc, el lloc on voldrem anar de rebaixes serà el nostre mòbil i, concretament, una de les seves aplicacions més populars: Instagram. Sembla una broma però no ho és, almenys als Estats Units, on Mark Zuckerberg ha fet el primer pas per introduir el comerç electrònic a l’ecosistema Facebook, format per aquesta xarxa social, Messenger, WhatsApp i Instagram.

Zuckerberg ha dit repetidament en els últims mesos que tenia la intenció d’introduir mètodes de pagament a les seves plataformes i la majoria dels analistes van especular inicialment sobre si WhatsApp seria l’aplicació pionera en la matèria. Però ha decidit començar per Instagram, la plataforma que més bon resultat ha donat amb la publicitat visual. Segons l’agència Reuters, des del setembre passat la xifra d’usuaris que entren a veure els anuncis que apareixen entre les fotografies que comparteixen els nostres contactes ha ascendit de 80 milions mensuals a 130 milions. La dada té un potencial enorme si es té en compte que a Instagram se li calculen prop de 900 milions d’usuaris.

En aquest últim any en què la publicitat ha començat a colar-se amb èxit a l’aplicació, els anuncis han passat de ser merament vídeos i imatges comercials a oferir l’opció de compra a través d’un botó que ens porta a la web del venedor, sempre dins d’Instagram. Allà hem de deixar les nostres dades i el número de la targeta de crèdit cada cop que vulguem efectuar la compra, ja que cada empresa és diferent. Ara la plataforma ha fet un pas més en fer-se càrrec de la plataforma de pagament.

Segons han declarat fonts de l’empresa a la revista digital TechCrunch, de moment el sistema estarà en període de prova durant un temps, de manera que no apareixerà a tots els usuaris de cop sinó que s’implementarà de manera progressiva. La idea, a més -sempre segons TechCrunch - és que el càrrec per ús de la plataforma sobre el preu dels productes l’assumeixin les marques i no el comprador. D’aquesta manera en les publicitats apareixerà un botó de compra a la part inferior de la imatge que ens portarà a la passarel·la d’Instagram. Un cop allà, el primer cop haurem de deixar les nostres dades personals, així com la direcció d’entrega de la comanda si és diferent de l’adreça d’on vivim. Després haurem de determinar quin mètode de pagament preferim: PayPal, Visa o Mastercard.

Aquest serà el procés per donar-se d’alta, i les següents vegades que vulguem comprar només haurem de verificar les dades però sense introduir-les totes altre cop. Així, podrem adquirir tot tipus de productes que ens apareguin com a publicitat, productes que, curiosament, no seran els mateixos per a cada usuari, sinó que venen derivats de la informació que introduïm a Facebook quan fem un “m’agrada” a diferents pàgines, imatges i anuncis, segons revela TechCrunch.

Així, mentre que a una determinada persona li poden aparèixer anuncis d’aparells de cuina, neteja o sabates, a una altra li mostraran videojocs o dispositius tecnològics, o bé marques de roba. En relació a això, Instagram ha arribat a acords amb firmes tan conegudes com Adidas, Anastasia Beverly Hills, Balmain, Burberry, ColourPop, Dior, Huda Beauty, MAC Cosmetics, H&M, KKW Beauty, Kylie Cosmetics, Michael Kors, NARS, Nike, NYX Cosmetics, Oscar de la Renta, Outdoor Voices, Ouai Hair, Prada, Revolve, Uniqlo, Warby Parker i Zara.

Amb aquesta estratègia, Instagram passaria a ser competència per a les grans empreses del comerç minorista com Wal-Mart, Amazon i Alibaba. Zuckerberg aconseguiria fer el salt de la publicitat a un altre model de negoci que ofereix més rendibilitat. Precisament, Reuters comenta en el seu article que darrere del mètode de pagament hi ha la preocupació de l’amo de Facebook per la baixa rendibilitat que està oferint el sistema news feed de la xarxa social.

Fa un any Facebook va decidir canviar el sistema a través del qual ens mostra els continguts, prioritzant els que són compartits pels nostres contactes per davant dels dels mitjans de comunicació. La intenció, segons fonts de la companyia, era evitar un estat de crispació constant com el generat amb l’escàndol de les notícies falses, que no afavoreix una actitud positiva cap a la publicitat.

Un any després dels canvis en l’algoritme -que pretenien fomentar interaccions significatives entre les persones-, un estudi de l’empresa de seguiment d’audiències NewsWhip assenyala que els usuaris de Facebook, lluny de relaxar-se, encara s’han angoixat més amb els continguts que els comparteixen els seus contactes i estan menys predisposats ni tan sols a veure la publicitat.

Quan Facebook va comprar Instagram el 2012 per 1.000 milions de dòlars, molts es van preguntar si no seria la compra més inútil de la història. Ara fins i tot és possible que la plataforma de fotos es converteixi en la seva principal font de beneficis.