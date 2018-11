Hispano Suiza ressuscita amb un cotxe elèctric per a superrics

Hispano Suiza fa molts anys que no fabrica cotxes, però continua en la memòria de molts amants de l’automoció com un dels grans productes fabricats a Barcelona. Cotxes luxosos i fiables que es van guanyar un lloc en el panorama internacional, sobretot en el període previ a la Guerra Civil. Però va desaparèixer, malgrat mantenir els seus clubs de fans i perdurar en la memòria de la família fundadora, que ara vol recuperar la marca però amb un tarannà nou: a més del luxe, l’alta tecnologia.

La família Suqué-Mateu ha anunciat que Hispano Suiza presentarà al Saló de Ginebra el seu nou model, el Carmen, en honor a Carmen Mateu, que va morir a començaments d’aquest any i era neta del cofundador de la marca, Damià Mateu, i mare de l’actual president, Miquel Suqué. Una família, els Suqué-Mateu, que té com a principals negocis Casinos de Catalunya i els cellers de Peralada, però que no ha oblidat mai la marca d’automòbils que va crear Damià Mateu amb els seus socis.

Arribar fins a aquest moment no ha sigut fàcil. Fins i tot hi va haver una batalla legal per la marca. L’antiga Hispano Suiza, que van fundar Damià Mateu i els seus socis, va desaparèixer engolida per l’antiga Enasa i per la francesa Safran. Però el Grup Peralada havia registrat el nom Hispano-Suiza Fábrica de Automóviles SA (amb un guió entre els mots Hispano i Suiza) l’any 1986. Aquest gest va servir de molt quan l’any 2010 l’empresa barcelonina Delmar 04 va presentar el prototip Hispano Suiza X10V, que fabricarien sobre la base d’un Audi R8. La batalla als tribunals estava servida. I el Suprem va obligar Delmar 04 a indemnitzar els Suqué-Mateu, malgrat que indicava que la família feia molts anys que havia deixat de fabricar cotxes. Però la idea de tornar-hi era present i sembla que ara serà una realitat.

Segons ha confirmat el besnet del fundador i president de la companyia, Miquel Suqué, el nou cotxe elèctric d’Hispano Suiza “està inspirat en un model únic fabricat el 1938” i tindrà “un disseny espectacular”. A la pàgina web d’Hispano Suiza ja es pot veure com serà el perfil del nou cotxe elèctric i de luxe de la marca catalana, i es pot comprovar que de fet el model al qual es refereix és el mític Hispano Suiza Dubonnet Xenia, una joia de l’ art déco.

“El nostre objectiu a curt termini no és fabricar automòbils en sèrie, com ha sigut el cas d’algunes marques històriques que han arribat a acords amb grans fabricants mundials”, assegura Miquel Suqué, que destaca: “Hem trobat uns socis tecnològics i coinversors en el projecte, que s’ajusten als nostres requeriments i necessitats”. Els Suqué tenen el 70% de la societat impulsora, mentre que els socis tecnològics en tenen el 30%. El futur no passa per la cadena de muntatge i les grans produccions. “Ve a ser un despatx d’arquitectura de vehicles a mida, un sastre de l’automoció”, diu.

Malgrat el secretisme del projecte, Suqué explica que la marca seguirà lligada a la capital catalana. “Les instal·lacions són a la província de Barcelona, perquè volem ser fidels també a l’origen de la marca, que va iniciar la seva activitat en uns tallers del carrer Floridablanca, i més tard, el 1906, es va ampliar amb una gran fàbrica a la Sagrera”, explica. De fet, Suqué diu que ja compta amb un equip de 40 persones treballant en el projecte, format per dissenyadors, enginyers, mecànics i altres professionals. “El projecte Hispano Suiza és molt atractiu i no és difícil trobar talent”, explica el president de la companyia.

La setmana que el govern espanyol ha dit que prohibirà la venda de cotxes amb motor de combustió a partir del 2040, Hispano Suiza aposta per la mobilitat 100% elèctrica, però esportiva: 1.000 cavalls de potència, 230 quilòmetres per hora de velocitat màxima i 400 quilòmetres d’autonomia. Una sensació que té un preu: els 1,5 milions d’euros a què sortirà cada unitat aproximadament, amb un grau de personalització i exclusivitat únic. “Encara han de passar uns anys fins que els cotxes autònoms siguin una realitat per les nostres carreteres, i, tot i que aquest dia és més a prop del que la gent s’imagina, crec que aquest tipus de vehicles-joia seguiran tenint el seu mercat, són conceptes molt diferents”, assegura Miquel Suqué.

Serà un cotxe artesanal, i preveuen fer-ne fins a 19 unitats anuals que es vendran sota comanda i amb la possibilitat de personalitzar alguns elements, sobretot els acabats interiors. Per això es calcula que la llista d’espera serà d’un any.

“Tenim estudis de mercat que indiquen que hi ha un nínxol de mercat molt clar per a aquest tipus de vehicles”, diu Suqué. És un vehicle 100% elèctric, esportiu i d’altes prestacions. Un retorn als orígens d’Hispano Suiza, que el 1901, poc abans de la fundació formal de la companyia, un enginyer que va formar part de l’equip va presentar el primer cotxe elèctric del món, tot i que no va arribar a fabricar-se en sèrie perquè seguia una tecnologia molt bàsica i rudimentària per la qual llavors no apostava ningú.