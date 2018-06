Google Play Awards: Google premia les nou millors aplis i jocs del 2018

Premi a l’experiència d’usuari

Be My Eyes connecta persones cegues o amb poca visió amb voluntaris vidents per solucionar problemes del dia a dia com poden ser la necessitat de saber quan caduca un producte o llegir el nom d’un medicament a la farmàcia. Aquesta aplicació garanteix mitjançant una videotrucada que aquests problemes es puguin resoldre instantàniament.

Experiència de realitat virtual o augmentada

Una experiència virtual bussejant entre llúdrigues i catxalots o interactuant amb el món submarí. Això ofereix, a través d’una adaptació immersiva i sense sortir de casa, BBC Earth, que s’ha endut el premi a la millor experiència de realitat virtual o augmentada reproduint una versió animada del conegut documental Earth.

Premi a l’aplicació més trencadora

Emmarcada dins el món de la fantasia, arriba una visió totalment innovadora dels jocs de rol combinada amb els puzles clàssics. Empires & Puzzles, guardonada en els premis de Google Play com l’aplicació més trencadora de l’any, planteja un joc per construir importants fortificacions i lliurar combats amb tropes i herois.

Premi al millor joc ‘indie’

Un ancià que explica emotivament els seus records a través d’un viatge: Old Man’s Journey és el trencaclosques d’àmbit aventurer que ha rebut el premi al millor joc indie. Acompanyat d’una commovedora banda sonora, amb dibuixos fets a mà i sense diàlegs, el jugador ha d’interactuar amb el paisatge per recopilar tots els records de l’avi i completar el puzle.

Millor joc de construcció comunitària

L’oportunitat que l’usuari esculli la seva pròpia aventura arriba amb Episode, considerat el millor joc per construir comunitat. La plataforma presenta històries interactives d’amor, aventura i drama on el jugador adquireix un rol actiu i passa a prendre decisions que determinaran el transcurs de la història dels personatges.

Millor apli de mercats emergents

En el camp de les aplis o jocs per a mercats emergents la guanyadora ha sigut Flipkart. Els premis de Google Play han premiat aquesta aplicació per comprar en línia, que destaca per la gran quantitat de productes de tota mena que ofereix, de mòbils a accessoris o roba, i pel servei d’entrega a domicili.

Premi a la ‘start-up’ més destacada

Crear dissenys gràfics per a portades de revistes, targetes o fins i tot per a un curriculum vitae sense esforç ni coneixements previs. Amb aquesta premissa, Canva, guardonada com a millor start-up, ofereix, amb dissenyadors i professionals del màrqueting, un gran ventall de possibilitats per editar fotografies. Més de 10 milions d’usuaris ja ho han provat.

Premi a l’apli de benestar més destacada

L’exbanquera d’inversions de Wall Street Yunha Kim, que es va endinsar en el món de la meditació, s’endú el reconeixement a la millor apli de benestar, Simple Habit. Amb més de 1.000 meditacions guiades per elaborar una rutina diària, pretén capacitar les persones per aconseguir reduir l’estrès, millorar la concentració i la respiració, dormir millor i calmar els nervis.

Premi a l’impacte social

Més de 10.000 vídeos sobre ciència, història o matemàtiques (entre molts altre temes), recursos pedagògics per a pares i mestres i una àmplia gamma d’eines educatives és el que ofereix la considerada millor apli d’impacte social, Khan Academy. El seu objectiu és clar: proporcionar una educació gratuïta a escala mundial.