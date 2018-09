Garmin: de l’aviació i la navegació a l’univers ‘runner’

El que va començar com una marca especialitzada en el sector de l’aviació ha acabat convertint-se en el nom de referència pel que fa a la venda de rellotges esportius. Això sí, sempre sota el mateix denominador comú: la navegació per satèl·lit. “Nosaltres sempre hem respost amb el que demanaven els usuaris”, diu Salvador Alcover, director general de Garmin Iberia, la divisió a la Península de la firma líder en facturació dins el sector. La trajectòria d’aquesta companyia, amb seu als Estats Units, és una història basada en la tecnologia i l’adaptabilitat, amb les seves llums i també alguna ombra.

La creixent popularitat dels anomenats wearables -dispositius tecnològics que es porten al damunt- ha catapultat els resultats de l’empresa durant els últims anys: durant els tres últims exercicis, la facturació de Garmin Iberia ha passat de 32 milions d’euros el 2014 a 60 milions l’any passat.

La gran pota del negoci de l’empresa inclou, ara mateix, els productes inclosos dins la divisió de wellness i fitness. Segons Alcover, aquesta activitat representa “al voltant d’un 50%” de les vendes de la companyia a la península Ibèrica. Dins d’aquesta categoria hi ha els rellotges intel·ligents, un producte pel qual grans gegants tecnològics com Apple o Samsung també aposten. Alcover veu l’aparició de nova competència com un senyal que demostra que “el mercat és molt gran”. Malgrat tot, posa en valor la tecnologia pròpia de Garmin i assegura que, a la llarga, no entraran en una guerra de preus. “Nosaltres no volem comprometre la qualitat dels nostres productes perquè hi ha un públic molt específic que sap la qualitat del producte que vol”, explica.

Uns anys enrere, un altre dels pals majors de Garmin era en el sector de l’automoció, a través de la comercialització de navegadors GPS. Aquesta pota del negoci ara s’ha convertit en la més prima: la incorporació de mapes de navegació als smartphones ha cobert les necessitats bàsiques d’una part important dels conductors. Malgrat tot, l’empresa ja ha buscat alternatives per aportar un valor afegit a un target d’usuaris molt definit, com podrien ser els conductors de camions, d’autocaravanes o de motos. “Fa molt temps que els navegadors de Garmin no tan sols van del punt A al punt B”, diu Alcover. El directiu explica que els seus GPS permeten introduir les dimensions dels vehicles per veure quines vies són aptes per circular-hi o les zones habilitades per aparcar, oferint alhora un guiatge a partir de mapes tridimensionals.

A banda d’altres àrees com el submarinisme, l’aviació o la navegació, l’altra gran columna de Garmin la conformen els dispositius adaptats per fer esport a l’aire lliure. Contradictòriament, la crisi va ajudar en certa mesura a consolidar aquest camp de negoci. “Córrer és molt barat, i a la llarga necessites alguna cosa que t’ajudi a millorar”, opina Alcover. Ara la marca vol estendre’s cap a nous horitzons. “Hi ha un altre mercat, desafortunadament més gran, que és el de la gent que no fa esport”, comenta Alcover. Garmin també aposta ara per una línia amb un disseny que defuig els models tradicionalment esportius per adaptar-se al consumidor que veu el rellotge com un dispositiu d’ús diari. Això sí, “amb moltes de les prestacions que també es troben en altres models”, diu Alcover. El 2015 a Espanya no hi havia una sola rellotgeria amb models Garmin a la venda, i a hores d’ara n’hi ha “més de 150”, assegura l’empresa.

Aquest pensament innovador, però, no sempre ha jugat bones passades a Garmin. El 2009 va llançar el Nuvifone, el primer telèfon que no necessitava connexió a internet per funcionar com a navegador. L’aposta va durar un any per falta de vendes. “Llavors el mercat de la telefonia estava en mans de les operadores i el telèfon era una eina més per signar un contracte”, recorda Alcover. “D’aquesta manera era molt complicat donar a conèixer el valor afegit del telèfon”, matisa l’executiu. Des de llavors, Garmin no ha tornat a apostar per la fabricació de mòbils. Un dels pocs desencerts en una trajectòria plena d’èxits.