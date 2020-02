‘Factoring immobiliari’ a canvi d’un interès del 12%

En només 24 hores, el propietari d’un pis llogat pot aconseguir que li avancin els lloguers de tot un any. Una solució que permet aconseguir liquiditat en poc temps. És portar el model financer del factoring -quan els bancs avancen els diners de les factures que les empreses tenen pendents de cobrar- al sector immobiliari. Advancing va néixer l’any passat de la mà de Mutter Ventures, una incubadora impulsada pels emprenedors Christian Rodríguez, Guillermo Gaspart, Carlos Galí i Alfons Le Monnier. En els seus pocs mesos de vida, aquesta start-up ha aconseguit 335.000 euros en una ronda de finançament i ja prepara una nova ronda per a aquest any. Fins ara, la companyia ja ha avançat als propietaris d’habitatges uns 300.000 euros de liquiditat.

El funcionament és fàcil. Un propietari amb el pis llogat pot demanar un avançament dels diners. La companyia es compromet a pagar un any de rendes per avançat, amb un màxim de 30.000 euros, per cada actiu del propietari. Així, l’amo de l’habitatge pot accedir a una liquiditat immediata i, a més, té assegurat el lloguer de tot l’any.

Com al factoring financer, l’empresa cobra uns interessos del 12% per aquest avançament de liquiditat. Però el propietari “es pot despreocupar de cobrar el lloguer mes a mes i queda protegit de possibles impagaments per part dels llogaters”, explica Cristina Pujó, directora d’operacions d’Advancing.

L’empresa avança i assegura els lloguers de tot un any fins a un màxim de 30.000 euros

L’empresa permet accedir als seus serveis a través de la web. Però a més, Advancing ha tancat acords amb el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya i amb el de les Balears, i a més té acords amb algunes franquícies del sectors immobiliari, com Global Piso, Alfa Inmobiliaria, Best House, Adaix o Realty-Plus, cosa que li permet comercialitzar la seva solució de liquiditat en unes 500 agències del sector.

El propietari ha d’aportar el contracte de lloguer per accedir a la liquiditat, i els llogaters també han d’aportar contracte laboral i nòmina, la cotització i la declaració de la renda si són autònoms, per assegurar la seva solvència. La companyia fins i tot té un simulador a la web perquè els propietaris puguin calcular quin avançament poden rebre i quin cost tindrà.

Malgrat la recent creació de la companyia, Advancing ja ha iniciat els primers passos per a la seva internacionalització a Mèxic, amb la marca Te Adelanto.