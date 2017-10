Deu prediccions sobre el nostre futur amb els robots

La convivència real entre humans i robots és cada vegada més lluny de la ciència-ficció i més a prop del nostre dia a dia. I això no és un tòpic. Aquest és el missatge que el guru mundial de la robòtica Oussama Khatib va portar la setmana passada a Barcelona, on es va convertir en el plat fort de la tercera edició de la Nit de la Robòtica, organitzada per l’Associació d’Enginyers de Catalunya. Director del laboratori de robòtica de la Universitat de Standford, aquest enginyer d’origen sirià ha passat els últims anys embarcat en el desenvolupament d’un humanoide explorador per demostrar que treballar entre éssers mecanitzats té més beneficis que desavantatges. L’OceanOne ha nascut per ser els ulls i les mans dels humans a les profunditats més recòndites de l’oceà. Els seus controls permeten que qui el piloti aconsegueixi sentir el mateix que l’androide a través del tacte i la força que aplica per recollir els objectes que troba al fons submarí.

Per a l’acadèmic, aquest experiment és el millor exemple que els robots es convertiran en l’eina essencial perquè l’ésser humà pugui acabar un repte pendent: descobrir els racons del seu entorn que encara no comprèn. És per això que no pot evitar riure quan se li planteja per què ens espanten tant els robots i les conseqüències de la seva arribada. “Si en el passat hem tingut conflictes entre la classe treballadora i l’automatització és perquè no hem dedicat el temps i l’esforç a introduir-la de manera gradual i efectiva”. En una conversa amb l’ARA, Khatib llança deu prediccions sobre com aquesta revolució ens canviarà les vides sense destruir l’economia en l’intent.