Del restaurant al sopar d’empresa amb sabatilles i ordinador

Just un any enrere, un dia com avui molts us haguéssiu llevat amb una mica de mal de cap o un lleuger malestar fruit dels excessos típics del sopar d’empresa de Nadal. Una cita que el covid-19 també ha fet saltar pels aires, cosa que ha provocat que les empreses activin el seu enginy per intentar mantenir aquesta tradició i, sobretot, per salvar una mínima part dels ingressos que els generava. Els restaurants s’han substituït per cases, la presencialitat per una pantalla d’ordinador i, segurament, les sabates per sabatilles que afortunadament no es veuen en les trobades virtuals.

Una de les companyies que ha optat per reinventar aquests sopars ha sigut Doblemano Comunicación, que es dedica a l’organització d’esdeveniments empresarials. Ofereixen àpats o brindis de Nadal virtuals i entre les moltes opcions hi ha que els mateixos treballadors, amb una capsa de productes que reben a casa seva, es preparin el seu propi còctel per brindar via pantalla amb els seus companys de feina. “Les empreses, tot i la situació actual, volen celebrar aquestes festes amb els seus empleats i, tenint en compte les restriccions que hi ha, la via virtual és una de les maneres més segures de fer-ho”, explica la cofundadora de Doblemano Comunicación, Silvia Granado.

Els seus principals clients aquest Nadal són grans empreses, perquè les petites estan patint més amb la crisi del covid-19. “La tendència, a més, ha sigut fer més dinars que sopars virtuals”, concreta la cofundadora. Però no només s’han reinventat a nivell d’organització d’àpats: també ofereixen altres experiències com ara concerts de Nadal per streaming o escape rooms virtuals. “A part de fer que les empreses enforteixin les relacions laborals entre treballadors, aquesta reinvenció té un altre objectiu: minimitzar el daltabaix que ens està provocant la crisi del coronavirus”, admet Granado.

Durant l’any el seu sector ha estat pràcticament inactiu per la cancel·lació d’esdeveniments per part de les empreses, ja sigui pel covid o per l’impacte econòmic que ha provocat. “Al març esperàvem que al setembre el sector es reactivés, però tampoc ha passat i ens hem hagut de reinventar”, explica. Ara bé, tot i els esforços per fer un gir al negoci, el daltabaix econòmic generat per la pandèmia difícilment es pot salvar. “Veníem de molts bons anys i això és el que salvarà aquest. Sembla que la vacuna permetrà que ens reactivem el 2021”, afegeix Granado.

També els mateixos restaurants han buscat sortides a la pèrdua dels àpats d’empresa. Un d’ells ha sigut el Somiatruites d’Igualada, i l’alternativa l’ha batejat com “sopar en sabatilles”. En el dia i l’hora acordats fan arribar el menú personalitzat a la seu de la companyia perquè cada treballador se’l pugui endur a casa sense haver de cuinar res. El sopar inclou un joc en què els comensals han de combinar i emplatar el menjar de la manera més creativa possible per, després, penjar-ho a les xarxes socials. El que aconsegueixi la millor presentació s’emporta un àpat i una nit d’hotel al mateix local.

Glovo ofereix l’opció que els comensals rebin alhora el sopar a casa, fins i tot en empreses de més de 100 empleat

La proposta del restaurant Cal Carter de Mura, al Bages, s’inclina cap a l’elaboració de paneres de Nadal personalitzades. En el seu cas, el que fan és preparar-les amb els plats que més èxit tenen, els envasen al buit i els envien als treballadors. El cap de cuina del restaurant, Jordi Perich, reconeix que difícilment aquest any sortiran els números en una empresa que va obrir fa més de mig segle. “Les paneres són una obligació moral per mantenir el contacte amb els clients, però també amb els productors que ens abasteixen”, explica.

Les grans empreses de repartiment de menjar també han ofert l’opció als restaurants de distribuir dinars o sopars virtuals. En el cas de la catalana Glovo, ho ha activat en un total de 250 ciutats d’Espanya. Es pot contractar un nombre concret de packs a través de l’aplicació i planificar el dia i l’hora en què es volen rebre perquè tots els empleats tinguin a la taula el seu menjar preparat a la mateixa hora per començar la celebració.

L’empresa pot escollir entre tres tipus d’ofertes. La més petita és d’entre cinc i 25 persones; la mitjana, d’entre 25 i 100 empleats, i, finalment, la més nombrosa, per a plantilles de companyies de més de 100 treballadors.