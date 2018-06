Comptar assistents a grans actes pel seu telèfon mòbil

L’última diada de l’Onze de Setembre es van reunir “al voltant d’un milió de persones” a Barcelona. Això, segons la Guàrdia Urbana. La delegació del govern espanyol en va comptar 350.000. Les grans concentracions de gent generen un ball de xifres esbiaixat i sovint influït per interessos partidistes. A Vic, el proveïdor de serveis de telefonia Goufone ha ideat un sistema que definitivament pot posar fi a aquest problema.

Funciona a partir de diferents antenes que s’instal·len en punts estratègics que capten el senyal wifi dels telèfons mòbils. “Hi ha molt poca gent que desactivi el wifi quan surt de casa”, assegura Marc Mundó, un dels socis fundadors de Goufone. El que fa aquest sistema és assignar un codi identificatiu únic per a cada dispositiu, i així evita duplicitats. A banda, l’empresa guarda la ID de cada mòbil que registren les seves antenes. Així també es pot saber si una persona ha passat més d’un dia pel mateix lloc. Això és especialment útil per a fires o concentracions en espais delimitats. L’empresa, això sí, assegura que el sistema no obté dades personals i manté l’anonimat del públic assistent. Precisament, durant la Fira del Ram de Vic d’aquest any, quan la companyia va dur a terme la seva prova pilot, el sistema va revelar dades fins ara desconegudes. “Vam observar que més d’un 30% de la gent va venir al mercat els tres dies”, explica Mundó.

Una vegada instal·lat, el sistema funciona de manera automàtica i les dades del trànsit de gent es poden veure en temps real a través d’un enllaç web des de qualsevol terminal. Les antenes són capaces de detectar mòbils fins a trenta metres de distància, i el cost d’una instal·lació gira al voltant dels 1.000 euros, depenent del nombre d’antenes. Aviat festivals musicals com ara el Clownia o alguns esdeveniments esportius comptaran amb aquest sistema.

El potencial d’aquest software és enorme, però deixa escapar aquells que desconnecten el wifi quan surten de casa. La següent millora passaria per comptabilitzar la gent pel seu accés a la xarxa de cobertura mòbil, dada que ara només tenen les grans operadores. En tot cas, el projecte de Goufone assenta les bases per obtenir dades cada cop més fidels a la realitat.