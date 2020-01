Comença la batalla entre detectors de menjar poc saludable

El dibuix d'unes fulles de blat adorna la capsa de galetes, on tampoc falten el color verd de rigor i enunciats com “integral” i “font de fibra”. L’embolcall, producte d’anys d’esforços de màrqueting, podria arribar a fer-te pensar que et trobes davant un berenar prou saludable per esquivar els remordiments. Però tot plegat és un miratge que ja es pot esvair gràcies a les eines que podem tenir al mòbil. Després de passar per l’escàner d’aplicacions com MyRealFood, Yuka i El Coco, el que al prestatge del súper semblava una opció prou saludable cau, de sobte, al pou dels ultraprocessats.

Aquestes aplis s’han convertit en un nou aliat per als consumidors que busquen traduir els missatges enganyosos de la indústria alimentària al llenguatge de la nutrició. El funcionament és igual en tots els casos: l’aplicació incorpora un escàner de codis de barres per desxifrar la llista d’ingredients de qualsevol producte i recomana a l’usuari alternatives més saludables. A més, les bases de dades són col·laboratives i els mateixos consumidors poden enviar fotos dels aliments perquè els nutricionistes en valorin la composició. Tot i així, les empreses que volen convertir aquesta moda en negoci fan servir diferents sistemes per decidir si un mateix bric de suc és bo per a la salut o no.

Yuka va néixer a França el 2017 i és la més veterana. Per deliberar la sentència final sobre un producte, l’aplicació pondera entre la qualitat nutricional (60%), els additius (30%) i si és ecològic (10%). En el primer apartat, el càlcul es fa servir segons el mètode Nutriscore (és el sistema d’etiquetes en forma de semàfor de colors que apliquen tant Espanya com França i que puntua elements com les calories, el sucre, els greixos saturats, les proteïnes i la fibra).

El gurú del ‘realfooding’ Carlos Ríos ha ajudat a llançar una plataforma que ja supera els 800.000 usuaris

Tot i així, aquesta eina també té detractors. “Només mira alguns nutrients, i alguns productes apareixen penalitzats de manera injusta. Per exemple, l’oli d’oliva està valorat amb una lletra C perquè té una aportació alta de greix. Però és que és un greix saludable!”, destaca Aitor Sánchez, nutricionista i autor del llibre Mi dieta cojea. En canvi, afegeix, el mateix sistema atorga una millor nota a un refresc de cola zero perquè no porta sucre, tot i contenir edulcorants i acostumar el consumidor a gustos artificials. Yuka també permet analitzar la composició de productes cosmètics per saber si suposen un risc per a la salut.

La seva competidora El Coco (acrònim de “consumidor conscient”) també va ser creada per un emprenedor francès, però té les oficines a Barcelona. Fa servir el sistema Nutriscore, però sobretot l’anomenat NOVA. Aquest mètode desenvolupat per científics brasilers no ordena els productes segons la qualitat nutricional, sinó pel grau de processament. Així, té en compte que hi ha aliments que, tot i passar per les mans de la indústria, es poden considerar saludables.

El tercer en discòrdia és MyRealFood, un fenomen que no es pot deslligar d’Instagram. La xarxa social ha sigut la font de l’èxit inesperat del nutricionista Carlos Ríos. Aquest andalús és el guru del realfooding, el moviment alimentari que lluita contra Matrix, com ell mateix anomena la indústria dels productes ultraprocessats. El magnetisme de Ríos a través d’Instagram va cridar l’atenció de Sofía Belenguer, Toni Mancha i David Vicente, dos advocats i un programador que van proposar a l’ influencer transformar el seu missatge en una aplicació mòbil. El resultat es diu MyRealFood i Belenguer assegura que ja té més de 800.000 adeptes a Espanya després de tres mesos.

Belenguer insisteix que el secret de l’aplicació no es deu només a l’escàner, sinó també a la seva comunitat. Els usuaris hi poden compartir dubtes sobre nutrició, receptes o reptes per perdre pes. MyRealFood també té la seu a Barcelona, al districte tecnològic 22@. Per ara, la iniciativa ha tirat endavant amb recursos propis dels fundadors, però ja van participar en un programa del Santander a Silicon Valley i es veuen preparats per començar a captar inversors. La intenció, tant de MyRealFood com de Yuka, és crear un servei premium que els permeti començar a fer diners amb l’apli.

“Aquestes aplicacions no donen res d’extraordinari que no puguem mirar nosaltres mateixos, però estan ajudant a fer augmentar la consciència”, opina el nutricionista Aitor Sánchez. Obligar la indústria alimentària a ser més rigorosa amb la informació nutricional també formarà part dels deures del nou ministre de Consum, Alberto Garzón. Fins aleshores, els detectors d’ultraprocessats faran tot el possible per ser el teu nou ajudant al supermercat.