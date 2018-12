Coca-cola perd el logotip dels taps pel reciclatge

Des que el 1956 Coca-cola es va començar a comercialitzar a Espanya, els taps o xapes sempre havien portat imprès el logotip de la companyia. Sis dècades després, aquesta situació ha canviat i des del novembre l’emblemàtic logotip ha estat substituït, de moment en tots els taps de plàstic, pel missatge: “Por favor, recíclame ”. El canvi es pot trobar a les ampolles de mig litre i també a les de dos litres que es comercialitzen tant en supermercats i grans superfícies com al sector de la restauració o a les màquines expenedores. “L’objectiu és potenciar la cultura del reciclatge entre els nostres consumidors i entre la societat”, explica Ana Gascón, directora de responsabilitat corporativa de Coca-Cola Iberia. La companyia és conscient -afegeix- que té una marca que arriba a molta gent, i que s’inciti al reciclatge “pot generar un canvi positiu”.

La tria dels envasos de plàstic no ha sigut casual. “Hem volgut començar per la nostra marca més icònica. És el producte que es ven i es comercialitza més i, per tant, on tenim més possibilitats d’impactar”, reconeix Gascón. La idea de la multinacional, però, és que aquest canvi es materialitzi també a la resta d’envasos, tot i que encara no ha fixat un calendari concret. El que tampoc està decidit és si en el cas de les xapes la modificació es farà al mateix tap o a les etiquetes dels envasos. “Vam optar per un missatge clar i curt perquè la superfície del tap és molt petita i, alhora, per aconseguir generar directament conscienciació i cultura del reciclatge”, explica Carmen Gómez-Acebo, directora de Sostenibilitat de Coca-cola European Partners.

Espanya no és el primer país on es fa aquest canvi. També s’està duent a terme a Anglaterra. La multinacional reconeix que “sacrificar” el seu logotip no ha sigut una decisió fàcil, i més tenint en compte que el consumidor el té molt interioritzat. “El logotip de la marca és un dels aspectes més sagrats. El fet que s’hagi decidit treure’l d’un espai en què és molt visible per posar-hi un missatge directament relacionat amb el reciclatge és un avenç molt important. Tan de bo hi hagi altres empreses que optin per fer-ho”, van apuntar les dues portaveus de la multinacional.

El canvi forma part de l’estratègia de sostenibilitat que la companyia va començar a desenvolupar just fa un any al seu mercat de l’Europa Occidental. Entre aquesta estratègia hi ha augmentar el percentatge de plàstic reciclat que s’utilitza en els envasos. “Actualment tots els envasos de plàstic que s’estan fent són reciclables, però un 23% d’aquest material ja prové de plàstic reutilitzat”, detalla Gómez-Acebo. L’objectiu és arribar com a mínim al 50% d’aquí a set anys. “Per aconseguir-ho necessitem que els nostres consumidors ens ajudin”, insisteix Carolina Aransay, responsable de màrqueting de marca de Coca-Cola.

Pel que fa a les ampolles de vidre, la companyia continuarà apostant pels envasos que es puguin reomplir. De fet, nou de cada deu de les ampolles que es comercialitzen amb aquest material ho són. El que sí que reduirà serà la quantitat de matèria primera que fa servir per fabricar-les.

A banda dels materials dels envasos, un altre dels punts clau de l’estratègia de sostenibilitat és anar rebaixant progressivament la quantitat de sucre dels seus productes. La companyia l’ha reduït un 6,8% des del 2015, segons les últimes dades fetes públiques, i vol que el 2020 aquesta reducció s’acumuli fins al 12%. A més, preveu que el 2025 la meitat de les vendes siguin de begudes baixes en calories o sense calories, un percentatge que l’any passat ja era del 40%.