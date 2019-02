El ‘ChickenBoy’ reinventa la criança d’animals de granja

Un robot capaç de detectar i mesurar les condicions ambientals i l’estat de salut dels pollastres i vigilar el manteniment de les instal·lacions de la granja. Aquestes són algunes de les prestacions del nou prototip de Faromatics, una start-up catalana dedicada a la ramaderia. L’anomenat ChickenBoy ja té 4 prototips en marxa en granges de l’estat espanyol, els Països Baixos i el Regne Unit, i espera expandir-se en el mercat com més aviat millor. El doctor Heiner Lehr, director executiu de l’empresa, explica que tenen plans d’expansió global: “Volem perfeccionar la tècnica aquí a Europa aquest any i de cara l’any que ve exportar-la globalment”.

El ChickenBoy és el primer robot suspès en l’aire sobre raïls que observa els pollastres i circula constantment per tota la nau. “La idea va sorgir quan van veure que els animals necessitaven una atenció les 24 hores que els grangers no podien donar”, explica el directiu. Aquest robot està compost per càmeres i sensors que detecten qualsevol anomalia en l’ambient pel que fa a temperatura, humitat i CO 2 i comprova l’estat de les instal·lacions per controlar que no hi ha cap element avariat. A part, les càmeres permeten controlar l’estat de salut dels pollastres i detectar si hi ha possibles malalties o baixes: “Podem controlar les morts dels animals i gràcies al robot analitzem si les baixes estan causades per problemes a les instal·lacions o si es tracta de malalties”, afirma Lehr. El ChickenBoy també analitza els excrements dels pollastres per assegurar que no hi ha cap risc de malaltia i, si en detectés, poder-lo tractar de manera ràpida i eficient.

El robot intel·ligent envia un SMS al granger si detecta algun problema, ja sigui en les instal·lacions o en els animals. D’altra banda, els grangers tenen una apli que els permet comprovar i monitoritzar constantment el que fan els animals mitjançant un usuari que es connecta al ChickenBoy. “El nostre model de finançament és mixt, tenim un preu fix pel robot i després una quota mensual perquè el granger accedeixi a l’app i a les dades recollides”, explica el directiu.

Faromatics va ser fundada l’any 2016 a Vilanova i la Geltrú i disposa d’un suport de 75.000 euros de l’ajut Startup Capital d’ACCIÓ de la Generalitat. “Nosaltres ens vam especialitzar en la ramaderia de precisió, que consisteix en l’observació constant dels animals per deduir les seves necessitats i aconseguir un millor rendiment”, recorda el director executiu de la companyia. El ChickenBoy és un prototip aplicable a altres animals de granja, com el gall dindi o fins i tot el porc. “Aviat el prototip funcionarà en cinc països d’Europa i no trigarem a treure’l al mercat”, ressalta el doctor Heiner Lehr. L’empresa espera continuar tenint beneficis i millorant la vida de grangers i animals.