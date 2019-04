Burger King també sucumbeix a l’onada i llança la Whopper vegetariana

Era l'any 1957 quan James McLamore llançava el producte estrella de Burger King, l’hamburguesa Whopper. Sis dècades després la cadena ha decidit oferir-ne la versió vegetariana, però amb alguna particularitat: té aspecte de carn picada, gust de vedella i, fins i tot, n’imita el sagnat. Ho ha fet gràcies a l’acord amb l’empresa Impossible Foods, una start-up de Silicon Valley que s’ha introduït al mercat elaborant carn artificial al laboratori. L’empresa -que ha aconseguit finançament de socis capitalistes com el mateix Bill Gates, creador de Microsoft- barreja greixos i proteïnes vegetals que imiten la textura de la vedella.

Els productes de la start-up ja es comercialitzen en més de 6.000 restaurants i l’objectiu del seu conseller delegat, Patrick Brown, és que es venguin a tot el món, una fita que pot aconseguir, segons ha reconegut ell mateix, si l’aliança amb Burger King funciona. La nova hamburguesa s’ha batejat amb el nom d’Impossible Whopper, i des d’aquest mes ja es ven en 59 establiments que la cadena de menjar ràpid té a Saint Louis, als Estats Units. Es tracta d’una mena de prova pilot per comprovar quina acceptació té entre els clients. Si té èxit, Burger King la incorporarà als menús de 7.100 locals a finals d’any, tots als Estats Units.

La versió vegetariana de la Whopper té el mateix valor proteic que la tradicional, però hi arriba amb un 15% menys de greixos i un 90% menys de colesterol respecte al producte estrella de la cadena. Costa, això sí, un dòlar més. El producte, en concret, s’elabora a base de plantes i un derivat del llevat modificat genèticament perquè tingui aspecte de vedella.

No és la primera vegada que una cadena de menjar ràpid fa aquest pas. De fet, el gran competidor de Burger King, McDonald’s, va presentar el desembre del 2017 la McVegan. En aquest cas, els seus ingredients sí que són els que s’acostumen a trobar als establiments que venen menjar vegetarià. L’hamburguesa és un filet de soja, no porta formatge, el pa està fet sense llet ni mantega i la salsa s’elabora sense ou. Les primeres proves de la McVegan es van fer a Suècia i Finlàndia, perquè són dos dels països on es consumeix menys carn. L’acceptació va ser bona entre els clients i no només la van incorporar a la carta, sinó que també la van començar a comercialitzar en altres països com Itàlia i Portugal. En aquest cas, l’hamburguesa l’elabora una empresa sueca, Anamma, especialitzada en productes vegans i que està molt consolidada a Escandinàvia. També la cadena d’hamburgueses i entrepans Subway té la seva versió vegetariana, la Vegan Delite, que es va començar a vendre a Finlàndia i Anglaterra.

El creixement d'aquesta oferta no és casual. A Espanya un 8% de la població adulta basa l’alimentació en productes d’origen vegetal, segons l’estudi The green revolution elaborat per la consultora Lantern el 2017. Un percentatge que en països com Anglaterra ja supera el 12%. La nova demanda dels consumidors incentiva la creació de start-ups que treballen en el desenvolupament de carn de laboratori. Als Estats Units, a banda d’Impossible Foods, hi haMemphis Meats, que fabrica una proteïna amb gust de pollastre, un producte semblant al que elabora a escala catalana la start-up Foods for Tomorrow. L’empresa barcelonina ha creat l’Heura, una proteïna vegetal que ja es comercialitza en restaurants i cadenes com la Sirena.