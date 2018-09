Apple fa el primer pas per enterrar les targetes SIM

El maig del 2016 la patronal de la telefonia mòbil GSMA va anunciar que donava llum verda a una tecnologia que podia ser revolucionària: l’eSIM. Es tracta d’una rèplica virtual de la tradicional targeta SIM que fiquem a la ranura del nostre mòbil, però en aquest cas és electrònica i es replica sobre un xip dins de l’engranatge del telèfon que les operadores poden programar per gestionar el servei. La idea va ser rebuda al sector amb un optimisme radical: es veia com una excitant onada de canvis després d’uns anys en què la revolució de les noves tecnologies mòbils s’ha anat compassant i fins i tot aburgesant. Es va anunciar un rellotge intel·ligent, el Samsung Gear 2, amb eSIM, i a Alemanya Deutsche Telekom es va mostrar disposada a donar-li cobertura. A Espanya va ser Orange qui es va apuntar a l’experiència i el va promocionar entre els usuaris.

La cosa no va passar d’un simple experiment amb resultats comercials dispars, i aviat tant fabricants com operadors se’n van oblidar. Però ara torna amb força. Almenys això indica la intenció d’Orange d’apostar pel Huawei Watch 2, però també, i sobretot, la notícia d’Apple de la setmana passada. El nou Apple Watch 4 inclou una eSIM interna amb cobertura 4G que li permet fer una rèplica de la nanoSIM de l’iPhone i funcionar de manera autònoma encara que el telèfon estigui apagat. Ara es poden fer i rebre trucades amb l’Apple Watch 3, però cal una connexió wifi comuna als dos aparells o bé un canal Bluetooth activat, fet que implica que l’iPhone ha d’estar engegat i a prop de l’usuari. Amb el model 4 ja no és així, i molts analistes han volgut veure en aquesta decisió l’apadrinament de la tecnologia eSIM per part de la companyia.

Els nous iPhone inclouen una eSIM integrada que només podran fer servir els usuaris de companyies que suportin aquesta tecnologia, per ara molt minoritaris. De totes maneres, és una jugada de transició que fa Apple, que dona les dues opcions amb intenció de fer entrar l’eSIM en el mercat com un cavall de Troia i en futurs models suprimir la targeta SIM física. La jugada mestra d’Apple és a més una advertència a les operadores i el primer pas per a una revolució que l’empresa està disposada a liderar, encara que el mèrit de la invenció no sigui seu. Les targetes SIM sempre han sigut un destorb per als dissenyadors de mòbils. Obligaven a deixar un espai buit que condicionava la distribució dels components i per força el telèfon s’havia de fer més gruixut. En la lluita per aprofitar l’espai, es va passar de les micro-SIM a les nano-SIM per fer smartphones més prims, i s’hi van deixar d’incloure funcionalitats. Ara el disseny pot ser més prim, i fins i tot especular amb mòbils plegables en mòduls quadrats.

A més, aquest salt també donarà plena autonomia a rellotges i polseres intel·ligents. Tal com passa amb l’Apple Watch 4 o el Huawei Watch 2, en el futur podrem contractar la línia, o una segona línia, per a ells, de manera que no necessitarem comprar-nos un telèfon intel·ligent per estar connectats. Amb un rellotge intel·ligent i uns auriculars sense fil podrem funcionar perfectament, perquè sistemes com WhatsApp, Telegram i d’altres ja es poden usar així. De retruc, també accelerarà l’internet de les coses (IoT), en què tota mena d’objectes estan connectats a la xarxa i envien o reben ordres. Amb l’eSIM també es facilitarà la portabilitat en cas de canvi d’operadora. Només caldrà comunicar a un operador que ens donem de baixa per SMS i a un altre que acceptem la seva cobertura pel mateix sistema, per rebre un codi QR, per exemple, que ens activi l’alta a la nova companyia. S’acosta una batalla entre operadors i fabricants perquè l’eSIM pot donar molta llibertat als usuaris, especialment amb l’entrada de la cobertura 5G, amb amples de banda iguals o millors als dels wifi més potents. A més, pot acabar amb la itinerància en bona part del món. Podrem emmagatzemar a l’eSIM contractes d’alta i baixa amb múltiples companyies de tot el món i per temps molt variats, de manera que viatjar pel món, fora de la UE, només implicarà aplicar un dels múltiples contractes amb una companyia local en la configuració del telèfon intel·ligent per deixar enrere el problema del roaming.

De la mateixa manera, podrem associar un mateix número a diferents dispositius. Dependrem molt menys del telèfon com a puntal de la nostra vida digital i el seu poder es distribuirà a altres dispositius. Serà possible portar la tauleta al bolso o al maletí i trucar o rebre trucades des d’allà, així com contestar-les o fer-les des dels auriculars, qui sap si amb ordres a l’assistent de veu. Finalment, l’eSIM podria facilitar una baixada general de preus. La facilitat per canviar d’operador o sumar diversos números alhora fa que l’eSIM confereixi plena llibertat al consumidor per decidir les millors ofertes sense por de represàlies econòmiques. Això excitarà la competència entre companyies de telefonia i podria propiciar una baixada saludable de preus.