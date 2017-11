Amazon també vol entrar a la teva farmaciola

Primer van ser els discos i els llibres, que van definir originàriament Amazon com la gran botiga cultural d’internet fa quinze anys. Després, un cop consolidada en el camp de la cultura, la plataforma va decidir expandir-se a altres àrees menys acadèmiques, com el menjar -inclosos els frescos-, les begudes alcohòliques i la moda, sempre com a simple distribuïdor o allotjador digital d’altres comerços, el que en l’argot es coneix com a marketplace.

Les últimes jugades ja van ser més agosarades, com la compra aquest estiu per 13.700 milions de dòlars de la cadena de supermercats Whole Foods, que li va proporcionar una àmplia xarxa de llocs de distribució i recollida de productes per als clients que compren des de la web. L’última aposta arriscada de l’empresa de Jeff Bezos ha sigut desafiar la mateixa Ikea passant a vendre tota mena de mobles amb dues marques pròpies.

Ara Amazon, segons la cadena CNBC, medita si fa un pas més, potser el més arriscat de tots, i entra de ple en la distribució farmacèutica. Seria, de moment, als Estats Units, on aquest mercat està més liberalitzat que a Europa. Tot i això, es tracta d’un sector molt complex i no exempt de regulació que, per acabar-ho d’adobar, varia en preus i normatives d’un estat a un altre.

D’aquesta manera, un medicament que en un estat pot ser gratuït o tenir un preu assequible, al veí és possible que estigui limitat a la distribució sota recepta i amb preus més elevats. Això provoca autèntiques processons de ciutadans entre estats per comprar medicaments més barats i podria ser la gran carta d’Amazon per augmentar la seva demanda, perquè juga amb l’avantatge de no conèixer fronteres ni legislacions per obtenir el benefici.

També és cert que regulatòriament no li seria fàcil obtenir els permisos dels organismes federals, que no voldrien topar amb les lleis estatals, de manera que alguns experts creuen que Amazon no optarà finalment per aquest negoci. Un problema addicional és que als Estats Units la subvenció de medicaments no va a compte de les administracions sinó de les empreses, que negocien amb intermediaris poderosos.

Aquests intermediaris, coneguts com a pharmacy benefit managers (PBM), intervenen entre les empreses i els fabricants per negociar un preu ajustat dels medicaments, que després la companyia ofereix als empleats com un complement del seu sou. Morgan Stanley calcula que el negoci que mouen els PBM als EUA s’acosta als 465.000 milions de dòlars. L’analista de Forbes Steve Brozak creu que Amazon es podria associar amb algun dels PBM més poderosos perquè, a més del preu reduït, oferís a les empreses la possibilitat d’adquirir els medicaments a la plataforma.

Un altre escenari que maneja Brozak és que Amazon es constituís ella mateixa en un PBM o simplement es llancés a competir amb els BPM com una farmacèutica més, jugant amb un preu més barat després d’adquirir el medicament al fabricant. El periodista de Bloomberg Robert Langreth especulava fa una setmana sobre les possibilitats d’Amazon en el negoci farmacèutic.

Segons Langreth, si la venda en línia funciona, Amazon podria passar a constituir la seva pròpia marca de medicaments genèrics, que podria comprar a fabricants del Tercer Món a molt baix preu per vendre’ls després al Primer Món. Ja és una pràctica comuna de molts conglomerats farmacèutics i ha sigut la causa de polèmiques ambientals pels pocs controls que tenen aquestes fàbriques i el seu gran impacte contaminant. Una altra teoria de Langreth és que Amazon podria fer servir el coneixement que té dels hàbits dels seus clients per estimular-los a comprar medicaments si determina que estan tristos, deprimits, refredats, etc. No podria vendre’ls medicaments amb recepta però sí suplements vitamínics, paracetamol i cremes d’autocura i cosmètica.

És en aquest sector on hi ha el veritable negoci de les farmacèutiques i on Amazon ho té més fàcil, perquè es tracta de productes sense regulacions especials. A Espanya, on la venda a distància de medicaments està prohibida llevat que ho facin els mateixos laboratoris i que sigui de fàrmacs sense recepta, el negoci dels productes d’autocura i cosmètica s’acosta als 5.700 milions anuals.

Amazon ja treballa en aquest sector sense problemes i, segons Correo Farmacéutico, té acords amb un centenar de laboratoris per vendre productes sense recepta i d’autocura, encara que la mateixa publicació assegura que els resultats no han sigut satisfactoris per a les farmàcies, que podrien cancel·lar-los.