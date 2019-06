El primer edifici d’oficines de Barcelona fet de fusta

A Barcelona ja hi ha algun edifici de veïns construït íntegrament amb fusta, per exemple el que House Habitat va aixecar al barri del Coll, a Gràcia, de 346 metres quadrats, amb planta baixa, altell, dos pisos i terrat; o el del barri de Sants, al carrer Melcior de Palau, on hi ha un bloc plurifamiliar de quatre habitatges. Arquima, una empresa de Sant Andreu de la Barca, va construir un edifici plurifamiliar de 450 metres quadrats al Poble-sec, al carrer Magalhães, on hi ha sis habitatges d’entre 50 i 70 metres quadrats i quatre plantes en total.

Ara, però, la construcció amb fusta es vol introduir en les oficines. El projecte WittyWood és el primer a Espanya per fer un bloc sencer d’oficines amb aquest material. I per fer-ho s’ha escollit el número 42 del carrer Llacuna, al barri de Barcelona on més creix el sector d’oficines, el 22@. Una zona en districte al qual els pròxims dos anys s’espera que arribin 25.000 nous treballadors, segons les dades de l’associació d’empreses de la zona.

WittyWood, que serà comercialitzat per la consultora CBRE, està tramitant la llicència d’obres i espera que les obres finalitzin el 2020. L’edifici tindrà 4.100 metres quadrats construïts, dels quals aproximadament uns 2.600 seran oficines i la resta tindran usos complementaris. Com els grans edificis d’oficines convencionals a la zona del 22@, l’immoble de fusta també tindrà un disseny avantguardista amb la firma d’un estudi d’arquitectura de renom: Ballarin & Grinyó.

Segons la promotora, la fusta aporta més benestar i redueix fins a un 66% l’estrès dels treballadors

Volen fer un projecte “disruptiu” que posa Barcelona al capdavant de les oficines sostenibles a Espanya i que “respon a les inquietuds d’una nova generació de llogaters i propietaris que prioritzen el benestar i la sostenibilitat”, diu Anna Esteban, directora a Barcelona de CBRE. L’ús exclusiu de fusta com a element estructural és la diferència constructiva que aporta el projecte. Els seus impulsors destaquen els avantatges que aporta, especialment el menor impacte mediambiental respecte a la construcció tradicional. L’enginyeria de fusta fa de magatzem de CO 2 , amb la qual cosa redueix considerablement les emissions que impacten en l’escalfament global, diuen els promotors. També és inferior la contaminació acústica.

Aquestes característiques permetran a l’edifici obtenir les màximes qualificacions LEED i WELL, cada cop més apreciades pels propietaris i llogaters d’edificis d’oficines, ja que una bona qualificació de sostenibilitat revaloritza el preu de l’actiu.

Altres factors favorables que esgrimeixen els promotors del projecte, a més de l’absorció i fixació del CO 2 a l’interior, és que els residus de la construcció no tenen impacte mediambiental. I fins i tot argumenten que la fusta té propietats saludables en l’entorn de feina actual perquè absorbeix les radiacions electromagnètiques dels telèfons mòbils, televisors i ordinadors. A més, la fusta actua també com a regulador de la humitat interior de l’edifici.

Julia Ayuso, responsable de l’àrea de CBRE Lab, creu que un edifici de fusta és rendible. “Hem comprovat que el retorn econòmic de la inversió en oficines saludables és del 49% per cada euro invertit el primer any, cosa que significa que s’amortitza en menys de dos anys”. Segons CBRE Lab, amb un edifici saludable s’aconsegueix un increment de la productivitat dels que hi treballen que es calcula en un 14% per la sensació de calidesa i benestar, mentre que es redueix un 66% l’estrès.