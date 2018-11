L’Estat vol regular els anuncis d’apostes com els del tabac

EL joc online viu un creixement insospitat fa només uns anys i l’Estat vol posar límits a la publicitat per acostar-la a la d’altres indústries que generen addicció, com el tabac o l’alcohol. Des del 2013 les cases d’apostes per internet han triplicat tant el nombre d’usuaris actius cada mes com la despesa publicitària.

Les dades parlen per si soles: el segon trimestre d’aquest any a Espanya es van fer apostes en línia per un valor total de 4.166 milions d’euros, una xifra que contrasta amb els 1.445 milions del primer trimestre del 2013, quasi el triple. Això ha permès al sector passar de moure 62 milions per trimestre fa cinc anys als 167 milions del segon quart d’enguany, un creixement del 169%.

Aquest creixement ha anat acompanyat d’un increment paral·lel de la despesa en màrqueting, és a dir, principalment publicitat i ofertes promocionals, com per exemple bons, a més de patrocinis. En aquest sentit, l’impacte en la ciutadania és evident: les cases d’apostes en línia han esdevingut marques habituals en el món de l’esport i en la publicitat dels mitjans de comunicació. En molts casos la publicitat és protagonitzada per esportistes famosos o s’introdueix com a falca dins de les retransmissions dels partits, i avui només queda un equip de la primera divisió espanyola de futbol -la Reial Societat- que no tingui una casa d’apostes per internet entre els seus patrocinadors fixos. La raó d’aquest domini és senzilla: de cada tres euros apostats en línia, dos es destinen a apostes esportives, en les quals el futbol és clarament dominador.

Els primers sis mesos d’aquest any el sector del joc online va dedicar gairebé 158 milions en activitats promocionals. En cinc, la xifra s’ha multiplicat quasi per tres, perquè al primer semestre del 2013 la despesa era només de 58 milions. El resultat en nombre de clients ha sigut, si fa no fa, equivalent: el total de jugadors mensual també s’ha triplicat des del 2013 fins arribar als 883.000 el juny passat.

Davant d’aquestes xifres, l’Estat ha decidit reaccionar, en part pressionat per Podem. En el pacte pressupostari entre el partit liderat per Pablo Iglesias i l’executiu de Pedro Sánchez, un dels 14 punts tractats i que marquen la línia a seguir per les administracions és endurir la regulació del joc. El text assenyala que cal “reorientar la taxa per la gestió administrativa” que ja paguen els operadors de joc en línia per destinar-ne un percentatge a polítiques de prevenció i sensibilització contra la ludopatia, però sobretot assenyala la publicitat com un dels punts a combatre.

L’acord entre el govern espanyol i Podem estableix que el sector de les apostes per internet quedarà regulat, pel que fa a la publicitat, igual que la indústria tabaquera, que a la pràctica vol dir prohibir-la en tots els àmbits on ara és present. D’anuncis de tabac, per exemple, no se’n poden fer a la ràdio. Les cases d’apostes online no podran posar cap anunci als mitjans de comunicació, ni en panells publicitaris exteriors, ni en cap esdeveniment esportiu, ja sigui als recintes, a les rodes de premsa o a la roba dels equips.

La patronal del joc online, JDigital, creu que el govern espanyol exagera la importància d’aquest sector -que considera “hiperregulat”- i està carregat d’hipocresia, ja que en la seva opinió el joc no té uns efectes sobre la salut pública comparables als del tabac o l’alcohol i les mesures per limitar la publicitat no afectarien ni les loteries públiques -estatals i autonòmiques- ni les de l’ONCE, que tenen més impacte en l’addició al joc.

Segons dades del ministeri de Sanitat recollides per JDigital, del total de població, un 0,3% és addicte al joc, mentre que el 31% és addicte al tabac, el 9% a l’alcohol i el 2% al cannabis. Segons la patronal, dels addictes al joc, el 86% ho són a la loteria espanyola, el 62% al Cupó de l’ONCE i un 52% al Rasca de l’ONCE. A més, mentre que el 2017 les loteries de l’Estat van moure 7.173 milions en apostes, el sector d’apostes per internet es va quedar en una mica més de la meitat.

El volum del sector d’apostes online encara és lluny de les formes més tradicionals de joc, però el seu creixement és molt elevat. La patronal considera “molt alarmant” la “dissonància” entre la percepció social dels efectes de les apostes sobre la salut i les xifres actuals, però el pacte entre el govern espanyol i Podem busca posar-hi límits abans no creixi encara més.