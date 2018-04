La sortida a borsa d’una empresa en liquidació

“La Sareb és un negoci en liquidació”. Així el va definir aquesta setmana al Congrés el seu president, Jaime Echegoyen. Té lògica. El denominat banc dolent es va constituir per agrupar els actius tòxics de la banca i en un termini de temps finit vendre’ls, intentant recuperar el màxim del forat que va deixar a les entitats de crèdit l’esclat de la bombolla immobiliària.

La millora de la situació, però, està ajudant la Sareb. De moment ja ha pogut tornar l’aval de 12.906 milions del tresor públic. I està venent actius a preu de mercat, si bé Echegoyen va admetre que hi ha actius “complicats de vendre” perquè estan situats en llocs de poca demanda. “Hem venut el que hem pogut”, va confessar.

Això sí, Echegoyen va donar una bona notícia als accionistes de la Sareb, que són els bancs Santander, CaixaBank, Sabadell, Popular i també el FROB: no caldran noves aportacions de capital i la inversió inicial que es va fer és la que necessita la Sareb “per operar, per viure”. No obstant això, Echegoyen també va reconèixer que no podrà tornar als accionistes tota l’aportació inicial que van fer.

Però en l’“Hem venut el que hem pogut” hi ha una jugada mestra d’Echegoyen: constituir una socimi (societat cotitzada d’inversió immobiliària, amb avantatges fiscals) i posar-la a borsa. Amb actius bons el que ha aconseguit és captar nou capital dels mercats. Témpore Properties va debutar al mercat alternatiu borsari (MAB) el dia 3 d’abril, amb la cotització a l’alça. La socimi aspira a tancar el 2018 a l’entorn d’uns 350 o 400 milions d’euros en actius sota gestió, segons va dir el seu conseller delegat, Nicolás Díaz Saldaña.

La socimi aglutina ara una cartera de la Sareb de 1.383 habitatges de lloguer, a 550 euros de mitjana, situats en àrees metropolitanes de grans capitals, sobretot a Madrid i Barcelona. El valor total dels actius traspassats per la Sareb a la societat immobiliària ascendeix a 175 milions, un import que la socimi espera augmentar amb el traspàs per part de la Sareb d’una altra cartera de 1.108 habitatges que sumen 162 milions, segons Saldaña. Per afrontar aquesta adquisició, Témpore, “que neix sense deutes”, segons Saldaña, podria ampliar capital en el futur, sense endeutar-se més d’un 40%.

La socimi té un acord amb la Sareb que li permetrà incrementar la seva cartera fins als 500 milions d’euros en tres anys. L’objectiu és que en aquest termini hagi assolit una rendibilitat d’almenys el 5% per atreure més inversors, cosa que li obriria la porta a cotitzar al mercat continu de la borsa espanyola.