El software que unifica les ressenyes en línia

Una empresa amb dotzenes, o en no pocs casos fins i tot centenars, d’establiments repartits per tot el món pot tenir un problema en l’època de les xarxes socials i dels recomanadors online. L’elevada quantitat de ressenyes, crítiques o preguntes que reben les grans empreses de comerç i hostaleria -com ara cadenes de moda, de restauració o de supermercats- de cadascun dels seus locals fa que resulti molt difícil donar-los una resposta que sigui unificada i coherent.

Davant d’aquesta dificultat, l’start-up Localoo ha desenvolupat un software gràcies al qual els responsables de relacions amb el client poden gestionar de manera centralitzada tots els comentaris que reben en tots els seus establiments a través de 14 xarxes socials, agregadors i recomanadors.

A més, Localoo també permet als responsables de cada local contestar ells directament les ressenyes que rep el seu establiment, sense interactuar amb les de la resta de botigues de la cadena. D’aquesta manera, cada companyia pot operar de manera integral amb els comentaris independentment d’on els rebi, o deixar més marge de maniobra als directors dels locals.

La gestió de ressenyes es pot fer de manera centralitzada o donant marge als directors de cada local

En general, Localoo vol ajudar els seus clients a “potenciar la visibilitat” a internet, explica Xavier de Benaze, director de l’empresa a Espanya. Per això, també ofereix una plataforma per millorar el posicionament dels seus establiments i gestionar elements com ara els horaris, els dies d’obertura o les adreces perquè apareguin correctament en 26 plataformes en línia, com ara Pàgines Grogues, Google Maps o Foursquare.

“Quan algú busca una clínica dental, ho fa a través de Google o d’un directori” online, comenta De Benaze. És per això, afegeix, que el posicionament de les empreses, així com les interaccions amb els clients, són claus per a l’estratègia de màrqueting d’una companyia.

L’empresa té una matriu francesa, Partout (que significa per tot arreu ), i va iniciar les activitats en aquest país, però fa tres anys va entrar al mercat espanyol i, des de l’any passat, compta amb una oficina a Barcelona.

Igualment, l’empresa també opera al mercat italià des de la capital italiana. De fet, malgrat que les marques siguin espanyoles, els establiments es poden ubicar en qualsevol país. “Tenim clients amb locals a l’Amèrica Llatina”, explica De Benaze.

La divisió espanyola va facturar 800.000 dels tres milions d’euros ingressats pel grup a nivell internacional. A Espanya, Localoo té entre els seus clients Alcampo, Caprabo, Adeslas o AKI.