El ressuscitador de marques

L’Alfons Subirana encara recorda quan treballava colze a colze amb el seu pare a Montseny Corele, la cooperativa de llet amb seu primer a Barcelona i després a Badalona. Tenia només 18 anys i el seu pare era el president de la cooperativa que es dedicava a pasteuritzar la llet fresca de granges del Montseny per després embotellar-la i comercialitzar-la, sobretot a Barcelona. La cooperativa va arribar a rebre fins a 20.000 litres de llet al dia, però la irrupció de grans marques -com Ato o Ram- la va perjudicar i el negoci, després de 41 anys, va acabar tancant el 1990.

El lligam emocional que Subirana té amb Corele, que és el nom amb què es comercialitzava la marca, va fer que fa cinc anys tornés a registrar-la i ara, tres dècades després del tancament, hagi decidit tornar-ne a vendre a través de Petit Plaer, la seva empresa familiar de productes gurmet. “Hi ha una part important de nostàlgia en aquest rellançament perquè era la marca del meu pare”, explica. L’envàs, com l’original, serà de vidre. La llet també provindrà de petits productors del Montseny, a més de Cabanelles (Alt Empordà), i, tot i que serà fresca, seguirà un tractament tèrmic perquè no caduqui fins al cap de 21 dies. “Ara estem dissenyant l’etiqueta, que tindrà un aire modern però respectarà l’anagrama original”. Es començarà a comercialitzar a finals d’aquest mes als supermercats Condis, però es preveu que a curt termini també se’n pugui comprar en altres cadenes. L’objectiu de l’any que ve és vendre entre 3.000 i 5.000 litres de llet diaris per tancar el 2020 superant la xifra del milió. “A mig termini, a més, ens estem plantejant produir llet ecològica”, afegeix Subirana.

La cooperativa de llet Corele va tancar el 1990 per la irrupció al mercat de marques com Ato i Ram

Corele, però, no és l’única marca que aquest empresari ha fet renéixer. Fa només un any va tornar a comercialitzar, també a través de Petit Plaer, l’orxata fresca de Barcelona Siper. La beguda, que va ser molt popular, va estar al mercat entre el 1960 i el 2010, quan es va deixar de vendre per falta de relleu generacional. “Va ser l’única orxata fresca envasada en ampolla de vidre que es comercialitzava al mercat català”, recorda. Conscient de l’èxit que havia tingut el producte, l’empresari va comprar la marca a principis del 2018 i la seva fórmula original perquè tingués exactament el mateix gust.

L’elabora un productor d’Alboraia, al País Valencià, i també s’envasa en una ampolla de vidre reciclable. L’única diferència de l’original és que, com en el cas de la llet, l’orxata seguirà un tractament tèrmic perquè duri 21 dies. Com que es tracta d’un producte de temporada, només es ven entre abril i setembre als supermercats Condis, Bon Preu i petits comerços. El primer any va vendre 70.000 ampolles de 750 ml i aquest 2019 ja ha gairebé doblat la xifra. “A banda del punt nostàlgic, comercialment és positiu recuperar una marca perquè hi ha una part del possible consumidor que o bé ja l’ha tastat o n’ha sentit a parlar”. Els estudis donen la raó a Subirana: un informe de la consultora Nielsen assegurava que, cinc anys després de deixar-se de comercialitzar, la segona marca més reconeguda en la categoria d’orxates a Catalunya continuava sent Siper, just per darrere de Chufi.

Alfons Subirana sempre ha estat lligat al món de l’alimentació. Després de marxar de la cooperativa del seu pare, va anar a treballar com a cap de compres d’una gran cadena de supermercats fins que fa 16 anys va fundar Làctics del Montseny, que dona sortida a productes de petits elaboradors i té unes vendes superiors al milió d’euros. Petit Plaer, que opera a Catalunya i les Balears, la va crear fa nou anys. El seu producte estrella són els ous ecològics que surten de la granja que té des de fa més de dos anys a Mallorca i que compta amb més d’un miler de gallines.

Actualment també està treballant per treure al mercat al gener una línia de productes ecològics de fruits secs batejada amb el nom Ecoayreflor, en honor a una coneguda finca de les illes Balears.

Petit Plaer, que té la seu a Barcelona, va tancar l’any passat amb una facturació de 320.000 euros, i aquest any, gràcies en part a l’increment de vendes de Siper, arribarà als 480.000 euros. Tant en aquesta empresa com a Làctics del Montseny hi treballen sis persones i donen feina a tres més que envasen ous a través de la Fundació Viver de Bell-lloc, que es dedica a la inserció social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual. Subirana ja té al cap rescatar altres marques per als gurmets nostàlgics. De moment ja n’ha registrat una de nova: 7cao, que comercialitzava cacau. “Ja veurem què en farem”, conclou.